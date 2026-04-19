Neue Spannungen mit SÃ¼dkorea: Nordkorea testet erneut ballistische Raketen

Nordkoreanischer Raketenstart im sÃ¼dkoreanischen Fernsehen

Nordkorea hat sÃ¼dkoreanischen Angaben zufolge am Sonntag erneut Raketen getestet - und damit die Spannungen in der Region verstÃ¤rkt. Das Verteidigungsministerium sprach von 'Provokationen'. Das PrÃ¤sidialamt in Seoul berief eine Krisensitzung ein.

Nordkorea hat sÃ¼dkoreanischen Angaben zufolge am Sonntag erneut Raketen getestet - und damit die Spannungen in der Region verstÃ¤rkt. Die sÃ¼dkoreanische Armee habe am Morgen "mehrere nicht identifizierte ballistische Raketen" entdeckt, teilte der Generalstab mit. Das Verteidigungsministerium sprach von "spannungsverschÃ¤rfenden Provokationen". Das PrÃ¤sidialamt in Seoul berief wegen der Raketenstarts eine Krisensitzung ein.



Die Raketen seien am Sonntag "gegen 6.10 Uhr (Ortszeit, 23.10 Uhr MESZ am Samstag) vom Gebiet Sinpo in Nordkorea in Richtung Ostmeer abgefeuert worden", erklÃ¤rte der Generalstab unter Verwendung der koreanischen Bezeichnung fÃ¼r das Japanische Meer. Sie seien etwa 140 Kilometer weit geflogen und wÃ¼rden nun von SÃ¼dkorea und den USA detailliert analysiert.



Weiter erklÃ¤rte der Generalstab, Seoul halte gemeinsam mit seinem Sicherheitspartner, den USA, an einer "entschlossenen gemeinsamen Verteidigungshaltung" fest und werde "auf jede Provokation mit aller HÃ¤rte reagieren".



Nordkorea hatte in diesem Monat schon mehrfach Waffentests vorgenommen, getestet wurde neben Raketen auch Streumunition. Mitte April beaufsichtigte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen Test strategischer MarschflugkÃ¶rper, die von einem Marineschiff abgefeuert wurden.



Kim hatte fÃ¼r dieses Jahr die "Ausweitung" und Modernisierung von Nordkoreas Raketenproduktion angeordnet. Der Machthaber strebt Beobachtern zufolge zudem den Ausbau der SeestreitkrÃ¤fte des Landes an. Ein sÃ¼dkoreanischer Abgeordneter erklÃ¤rte in diesem Monat unter Berufung auf Satellitenbilder einer US-Geheimdienstfirma,Â Nordkorea beschleunige die "Modernisierung seiner SeestreitkrÃ¤fte dank militÃ¤rischer UnterstÃ¼tzung aus Russland".



Experten zufolge weist Nordkorea mit den Waffentests Versuche SÃ¼dkoreas zurÃ¼ck, die angespannten Beziehungen der beiden NachbarlÃ¤nder wieder zu verbessern. Im Januar hatte die Regierung in Seoul etwa offiziell ihr Bedauern Ã¼ber das Eindringen ziviler Drohnen in den nordkoreanischen Luftraum zum Ausdruck gebracht.



Kims einflussreiche Schwester Kim Yo Jong hatte dies zunÃ¤chst als "sehr glÃ¼cklich und weise" gelobt. SpÃ¤ter bezeichnete ein ranghoher nordkoreanischer FunktionÃ¤r den SÃ¼den dann jedoch wieder als "den PjÃ¶ngjang am feindlichsten gesinnten Staat" - und griff damit eine hÃ¤ufig von Machthaber Kim Jong Un verwendete Bezeichnung wieder auf.



SÃ¼dkoreas Verteidigungsministerium forderte PjÃ¶ngjang nach den neuen Raketentests am Sonntag auf, "seine wiederholten Raketenprovokationen, die die Spannungen verschÃ¤rfen, unverzÃ¼glich einzustellen". Stattdessen solle sich Nordkorea "aktiv an den BemÃ¼hungen der sÃ¼dkoreanischen Regierung um die Herstellung des Friedens beteiligen".



Das kommunistisch regierte Nordkorea ist international weitgehend isoliert. Wegen seines Raketen- und Atomprogramms wurden zahlreiche internationale Sanktionen gegen das Land verhÃ¤ngt.



Nord- und SÃ¼dkorea sind auch Ã¼ber sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Korea-Kriegs im Jahre 1953 formell weiterhin im Kriegszustand. Die USA haben zehntausende Soldaten in SÃ¼dkorea stationiert, unter anderem zum Schutz SÃ¼dkoreas.