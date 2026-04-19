Deutschland und Brasilien wollen Partnerschaft ausbauen - Merz empfÃ¤ngt Lula

Kanzler Merz (l.) und Lula

Deutschland und Brasilien wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Sonntag in Hannover den brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva. Im Mittelpunkt stehen die Wirtschaftsbeziehungen.

Deutschland und Brasilien wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Sonntag in Hannover den brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva. Am Abend erÃ¶ffnen beide die Hannover Messe, die als wichtigste Industrieschau der Welt gilt. Am Montag finden dann deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen statt. Im Mittelpunkt stehen die Wirtschaftsbeziehungen beider LÃ¤nder. Â



Brasilien ist mit mehr als 200 Millionen Einwohnern Deutschlands wichtigster Handelspartner in SÃ¼damerika und einer der weltweit wichtigsten Standorte fÃ¼r deutsche Unternehmen. Das Handelsvolumen zwischen Brasilien und Deutschland belief sich im vergangenen Jahr auf Ã¼ber 21 Milliarden Euro. Rund 1300 Unternehmen mit deutschem Kapital sind in Brasilien aktiv - dazu gehÃ¶ren Siemens, Bayer, VW oder BASF.Â



Weiteres Thema ist die AuÃŸenpolitik: Lula schrieb in einem Gastbeitrag fÃ¼r "Tagesspiegel" und "Handelsblatt", er setze auf die "strategische Partnerschaft" mit Deutschland, um den Multilateralismus zu stÃ¤rken. "Ich bin Ã¼berzeugt, dass der Multilateralismus alternativlos ist. Nur durch ihn kÃ¶nnen wir den Forderungen unserer VÃ¶lker und der gesamten Menschheit nach Frieden, Nachhaltigkeit und geteiltem Wohlstand gerecht werden."Â



Ohne US-PrÃ¤sident Donald Trump zu nennen, kritisierte Lula, "das Recht des StÃ¤rkeren drÃ¤ngt sich vor". Die MilitÃ¤rausgaben erreichten einen neuen Rekord und Zollstreitigkeiten brÃ¤chten das HandelsgefÃ¼ge durcheinander.Â



In diesem Zusammenhang hob der brasilianische PrÃ¤sident die Bedeutung des Freihandelsabkommens zwischen der EuropÃ¤ischen Union und den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten hervor, das am 1. Mai vorlÃ¤ufig in Kraft tritt. Die Bundesregierung erwartet, dass mit dem Abkommen das Handelsvolumen deutlich steigen wird.Â



Brasiliens Rohstoffreichtum bietet nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen "groÃŸes Potenzial" fÃ¼r vertiefte Wirtschaftsbeziehungen. Nach SchÃ¤tzungen verfÃ¼gt das Land Ã¼ber die weltweit zweitgrÃ¶ÃŸten Reserven fÃ¼r Seltene Erden. Deutschland importierte bereits 2024 Rohstoffe aus Brasilien im Wert von rund drei Milliarden Euro.Â



Brasilien war 1980 das erste Partnerland der Hannover Messe - und kehrt nun als Gastland zurÃ¼ck. Auf der Messe stellen 4000 Unternehmen aus Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie Energiewirtschaft Ã¼ber 14.000 neue Produkte und LÃ¶sungen vor. Die Messe steht in diesem Jahr unter dem Motto "Think Tech Forward" - Schwerpunkt sind der technologische Fortschritt und die digitale Transformation der Wirtschaft.



Merz hatte Lula zuletzt bei am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg im November persÃ¶nlich getroffen. Kurz zuvor hatte er Ã¼ber den Austragungsort der Weltklimakonferenz gelÃ¤stert: BelÃ©m in Brasilien: Alle seien "froh" gewesen, "von diesem Ort, an dem wir da waren", wieder heimzukehren, sagte er. Lula reagierte mit Humor: Wenn Merz dort eine Bar besucht, gespeist und getanzt hÃ¤tte, hÃ¤tte er die VorzÃ¼ge gegenÃ¼ber Berlin kennengelernt.Â