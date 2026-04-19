Bulgarische WÃ¤hlerin gibt ihre Stimme ab

Die Bulgaren haben am Sonntag inmitten politischer InstabilitÃ¤t ein neues Parlament gewÃ¤hlt. Bei der achten Wahl binnen fÃ¼nf Jahren gilt das Mitte-Links-BÃ¼ndnis Progressives Bulgarien des russlandfreundlichen Ex-PrÃ¤sidenten Rumen Radew als Favorit.

Die Bulgaren haben am Sonntag inmitten politischer InstabilitÃ¤t ein neues Parlament gewÃ¤hlt. Bei der achten Wahl binnen fÃ¼nf Jahren gilt das Mitte-Links-BÃ¼ndnis Progressives Bulgarien des russlandfreundlichen Ex-PrÃ¤sidenten Rumen Radew als Favorit. Das BÃ¼ndnis des ehemaligen Kampfpiloten, der die grassierende Korruption im Ã¤rmsten Land der EU bekÃ¤mpfen will, kann Umfragen zufolge mit etwa 35 Prozent der WÃ¤hlerstimmen rechnen.



GrÃ¶ÃŸter Konkurrent ist das konservative Mitte-Rechts-BÃ¼ndnis GERB-SDS des ehemaligen Regierungschefs Bojko Borissow. In den Umfragen kommt es auf 20 Prozent. Das liberale BÃ¼ndnis PP-DB dÃ¼rfte auf dem dritten Platz landen.



Die Wahllokale in dem Balkanstaat mit 6,5 Millionen Einwohnern Ã¶ffneten um 07.00 Uhr und sollen um 20.00 Uhr (Ortszeit, 19.00 Uhr MESZ) schlieÃŸen. Erste Prognosen werden unmittelbar danach erwartet.



WÃ¤hrend Borissows GERB-SDS die Ukraine und die Politik BrÃ¼ssels unterstÃ¼tzt, gilt Radew als russlandfreundlich. Der 62-JÃ¤hrige fordert eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Russland und sieht Sofia dabei als "ein sehr wichtiges Bindeglied". Er ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, hat aber erklÃ¤rt, EU-BeschlÃ¼sse zum Ukraine-Krieg nicht blockieren zu wollen.



FÃ¼r EmpÃ¶rung sorgte Radew, als er kÃ¼rzlich bei einer Wahlkampfveranstaltung Fotos von sich mit anderen Staatschefs zeigte - darunter mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin.



Der frÃ¼here Luftwaffen-General hat im Wahlkampf der Korruption im Land den Kampf angesagt. Er will Bulgarien nach eigenen Angaben "von seinem oligarchischen Regierungsmodell befreien".



Ex-MinisterprÃ¤sidentÂ Borissow dagegen bestreitet, dass Radew fÃ¼r einen Neuanfang steht. Er hat im Wahlkampf auf Errungenschaften seiner Regierungszeit verwiesen: Seine Partei habe "die TrÃ¤ume der 1990er Jahre erfÃ¼llt". Borissow verwies dabei unter anderem auf die EinfÃ¼hrung des Euro zu Jahresbeginn.



Beobachter rechneten fÃ¼r Sonntag mit einer hÃ¶heren Wahlbeteiligung als in den Vorjahren. "Ich wÃ¤hle fÃ¼r den Wandel", sagte der 57-jÃ¤hrige Detscho Kostadinow nach der Stimmabgabe in Sofia der Nachrichtenagentur AFP. Korrupte Politiker sollten das Land verlassen: "Sie sollen nehmen, was auch immer sie gestohlen haben, und Bulgarien verlassen."



Eine andere WÃ¤hlerin sagte dagegen, sie wolle "bewahren, was wir haben". "Wir sind ein demokratisches Land, es geht uns gut", sagte Elena, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte.



Die Wahl soll der jahrelangen politischen InstabilitÃ¤t in Bulgarien ein Ende bereiten. Seit der langjÃ¤hrige Regierungschef Borissow 2021 durch Anti-Korruptions-Proteste zu Fall gebracht worden war, hat keine Regierung lÃ¤nger als ein Jahr gehalten.



Auch die letzte Regierung unter GERB-FÃ¼hrung trat im Dezember zurÃ¼ck - nachdem es zuvor ebenfalls Demonstrationen gegen die Korruption im Land gegeben hatte. Daraufhin legte Radew im Januar nach neun Jahren sein PrÃ¤sidentenamt nieder, um fÃ¼r das Amt des Regierungschefs zu kandidieren.



Begleitet werden die Wahlen von VorwÃ¼rfen des versuchten Stimmenkaufs. In den vergangenen Wochen hat die Polizei bei Razzien gegen den Kauf von WÃ¤hlerstimmen mehr als eine Million Euro beschlagnahmt. Es gab zahlreiche Festnahmen.