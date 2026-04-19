Insa: Hohe Energiepreise belasten fast drei Viertel

Moderne StromzÃ¤hler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stark gestiegenen Energiepreise belasten eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland.



In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa fÃ¼r die "Bild am Sonntag" geben insgesamt 72 Prozent an, sich durch hÃ¶here Kosten fÃ¼r Strom und Energie stark belastet zu fÃ¼hlen. Konkret sprechen 35 Prozent von einer sehr starken, 37 Prozent von einer eher starken Belastung. Dagegen empfinden 21 Prozent die Kosten als eher schwach oder gar nicht belastend, sieben Prozent Ã¤uÃŸern sich nicht.



Daneben fÃ¤llt die Bewertung der Energiewende gespalten aus. 43 Prozent halten den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien fÃ¼r eher gut, 42 Prozent bewerten ihn als eher schlecht. 15 Prozent machen keine Angabe. Kritischer sehen die Befragten den Atomausstieg: 49 Prozent bewerten ihn als eher schlecht, 36 Prozent als eher gut, wÃ¤hrend 15 Prozent unentschieden sind.



Gleichzeitig spricht sich knapp die HÃ¤lfte fÃ¼r einen verstÃ¤rkten Ausbau erneuerbarer Energien aus. 47 Prozent sind der Meinung, dass kÃ¼nftig eher mehr WindrÃ¤der und Solaranlagen gebaut werden sollten. 26 Prozent wÃ¼nschen sich keine VerÃ¤nderung, 16 Prozent eher weniger Ausbau.



Auch beim Ziel der KlimaneutralitÃ¤t bis 2045 zeigt sich ein geteiltes Bild: 46 Prozent halten dieses Ziel fÃ¼r eher wichtig, 38 Prozent fÃ¼r eher unwichtig. 16 Prozent Ã¤uÃŸern hierzu keine Meinung.



FÃ¼r die "Bild am Sonntag" hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.001 Personen am 16. und 17. April 2026 befragt.

