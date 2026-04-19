Riga (dts Nachrichtenagentur) - Mit Blick auf die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten der Nato dringt der lettische Verkehrsminister Atis Svinka auf ein schnelleres Bautempo beim milliardenschweren Bahnprojekt Rail Baltica.
"Wir mÃ¼ssen jetzt alle KrÃ¤fte mobilisieren und zeigen, dass wir vorankommen", sagte Svinka dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Sein Land wisse seit Langem, "dass Russland eine Bedrohung ist", sagte der Politiker und ergÃ¤nzte: "Wir brauchen sichere Verteidigungskorridore. Dazu zÃ¤hlen Rail Baltica sowie unsere HÃ¤fen." Svinka riet LÃ¤ndern wie Deutschland auÃŸerdem dazu, mehr Geld fÃ¼r RÃ¼stung auszugeben.
Rail Baltica gilt als Jahrhundertprojekt. Die zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke soll das Baltikum mit dem mitteleuropÃ¤ischen Bahnnetz verbinden, der Bau wird mindestens noch bis 2030 dauern. Das Bahnprojekt hat nicht nur, aber auch einen militÃ¤rischen Hintergrund: Die Strecke wird eine einheitliche europÃ¤ische Spurbreite haben - im Fall eines russischen Angriffs kÃ¶nnten Truppen und militÃ¤risches GerÃ¤t wie Panzer schnell von West nach Ost befÃ¶rdert werden.
Svinka, der seit 2025 lettischer Verkehrsminister ist, sprach von einer Notwendigkeit, geschaffene Infrastrukturen zu schÃ¼tzen. FÃ¼nf Prozent fÃ¼r RÃ¼stung und Sicherheit auszugeben, sei deshalb nÃ¶tig, forderte er mit Blick auf das Zwei-Prozent-Ziel der Nato. "Das ist unsere Expertise, die wir Europa weitergeben kÃ¶nnen", sagte er dem RND.
Brennpunkte
Lettland macht Druck beim Bau von Rail Baltica
- dts - 19. April 2026
.
Riga (dts Nachrichtenagentur) - Mit Blick auf die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten der Nato dringt der lettische Verkehrsminister Atis Svinka auf ein schnelleres Bautempo beim milliardenschweren Bahnprojekt Rail Baltica.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz bevor die zweiwÃ¶chige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran am kommenden Mittwoch auslÃ¤uft, wÃ¤chst in der deutschenMehr
Ein Angreifer hat in einem Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew sechs Menschen getÃ¶tet. Weitere 14 Menschen wurden nach der Gewalttat am Samstag mit Verletzungen undMehr
Die USA und der Iran haben im Ringen um ein Friedensabkommen nach iranischen Angaben noch keinen Termin fÃ¼r eineÂ zweite Verhandlungsrunde vereinbart. "Bis wir uns nicht auf einMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der scharfen Kritik aus der Wirtschaft fordert der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) die Bundesregierung auf, die PlÃ¤neMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi-Chef Frank Werneke hat Ãœberlegungen zurÃ¼ckgewiesen, den 1. Mai als Feiertag zu streichen. In Sachen Sozialabbau und Verschlechterung vonMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Auch 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ã¼berschreiten Wildschweine in mehreren BundeslÃ¤ndern die Grenzwerte fÃ¼rMehr