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Lettland macht Druck beim Bau von Rail Baltica

  • dts - 19. April 2026
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Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Riga (dts Nachrichtenagentur) - Mit Blick auf die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten der Nato dringt der lettische Verkehrsminister Atis Svinka auf ein schnelleres Bautempo beim milliardenschweren Bahnprojekt Rail Baltica.

"Wir mÃ¼ssen jetzt alle KrÃ¤fte mobilisieren und zeigen, dass wir vorankommen", sagte Svinka dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Sein Land wisse seit Langem, "dass Russland eine Bedrohung ist", sagte der Politiker und ergÃ¤nzte: "Wir brauchen sichere Verteidigungskorridore. Dazu zÃ¤hlen Rail Baltica sowie unsere HÃ¤fen." Svinka riet LÃ¤ndern wie Deutschland auÃŸerdem dazu, mehr Geld fÃ¼r RÃ¼stung auszugeben.

Rail Baltica gilt als Jahrhundertprojekt. Die zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke soll das Baltikum mit dem mitteleuropÃ¤ischen Bahnnetz verbinden, der Bau wird mindestens noch bis 2030 dauern. Das Bahnprojekt hat nicht nur, aber auch einen militÃ¤rischen Hintergrund: Die Strecke wird eine einheitliche europÃ¤ische Spurbreite haben - im Fall eines russischen Angriffs kÃ¶nnten Truppen und militÃ¤risches GerÃ¤t wie Panzer schnell von West nach Ost befÃ¶rdert werden.

Svinka, der seit 2025 lettischer Verkehrsminister ist, sprach von einer Notwendigkeit, geschaffene Infrastrukturen zu schÃ¼tzen. FÃ¼nf Prozent fÃ¼r RÃ¼stung und Sicherheit auszugeben, sei deshalb nÃ¶tig, forderte er mit Blick auf das Zwei-Prozent-Ziel der Nato. "Das ist unsere Expertise, die wir Europa weitergeben kÃ¶nnen", sagte er dem RND.

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