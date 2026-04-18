Brennpunkte

Angreifer erschieÃŸt fÃ¼nf Menschen in Kiew - Polizei tÃ¶tet TÃ¤ter nach Geiselnahme in Laden

  • AFP - 18. April 2026, 19:24 Uhr
Bild vergrößern: Angreifer erschieÃŸt fÃ¼nf Menschen in Kiew - Polizei tÃ¶tet TÃ¤ter nach Geiselnahme in Laden
Tatort in Kiew
Bild: AFP

Ein Angreifer hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet. Der TÃ¤ter verschanzte sich in einem Supermarkt und nahm dort mehrere Geiseln. Er wurde dann von der Polizei getÃ¶tet.

Ein Angreifer hat in einem Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet. Weitere zehn Menschen wurden nach der Gewalttat am Samstag mit Verletzungen und Traumata ins Krankenhaus eingeliefert, wie PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj mitteilte. Der TÃ¤ter hatte nach Angaben der Ermittler auf der StraÃŸe das Feuer erÃ¶ffnet und dann in einem Â Supermarkt mehrere Geiseln genommen. Er wurde von SondereinsatzkrÃ¤ften der Polizei getÃ¶tet.

Laut Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko schoss der TÃ¤ter auf einer StraÃŸe im SÃ¼den der Hauptstadt um sich, bevor er in den Supermarkt eindrang. Nach Angaben Selenskyjs konnten die SpezialkrÃ¤fte bei ihrem Zugriff vier Geiseln befreien. Eine der Geiseln sei jedoch von dem TÃ¤ter erschossen worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit.

Laut Klymenko feuerte der Mann auch auf die Polizisten, die ihn lebend zu ergreifen versucht hÃ¤tten. Die SicherheitskrÃ¤fte hÃ¤tten zuvor etwa 40 Minuten lang versucht, den Mann dazu zu bewegen, aufzugeben und seine Geiseln freizulassen.

Die Polizisten hÃ¤tten den TÃ¤ter auch dazu bringen wollen, die Versorgung eines mutmaÃŸlich blutenden Menschen in dem GeschÃ¤ft zuzulassen - "aber er hat nicht geantwortet". "Deshalb wurde der Befehl erteilt, ihn zu eliminieren", teilte der Innenminister mit.

Die HintergrÃ¼nde des Verbrechens waren zunÃ¤chst unklar. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Krawtschenko war der TÃ¤ter 58 Jahre alt und in Moskau geboren. Nach ersten Erkenntnissen habe er aus einer Schnellfeuerwaffe geschossen. Auch sei ein Feuer in der Wohnung ausgebrochen, in welcher der TÃ¤ter gemeldet gewesen sei.Â 

Selenskyj erklÃ¤rte, "alle UmstÃ¤nde" der Gewalttat wÃ¼rden nun ermittelt. Er forderte eine "schleunige Untersuchung". Den Hinterbliebenen der Opfer sprach der PrÃ¤sident sein Beileid aus.Â 

Ein der Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft angehÃ¤ngtes Foto zeigt einen in einem GeschÃ¤ft liegenden KÃ¶rper, der von Blut bedeckt ist. Nahe den FÃ¼ÃŸen liegt eine Schusswaffe. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah Blutflecken auf der Fensterscheibe des Supermarkts, der von der Polizei abgeriegelt war.

Eine Angestellte des Supermarkts mit dem Vornamen Tetjana sagte AFP, sie habe GerÃ¤usche aus dem Inneren des Ladens gehÃ¶rt, die sich wie das Knallen von Champagnerkorken oder platzende Luftballons angehÃ¶rt hÃ¤tten. "Dann haben die Kunden angefangen zu schreien: 'Rennt'!". Sie hÃ¤tten sich dann hinter den KÃ¼hlschrÃ¤nken versteckt, berichtete Tetjana mit zitternder Stimme.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Irans Vize-AuÃŸenminister: Noch kein Datum fÃ¼r nÃ¤chste Verhandlungsrunde mit den USA
    Irans Vize-AuÃŸenminister: Noch kein Datum fÃ¼r nÃ¤chste Verhandlungsrunde mit den USA

    Die USA und der Iran haben im Ringen um ein Friedensabkommen nach iranischen Angaben noch keinen Termin fÃ¼r eineÂ zweite Verhandlungsrunde vereinbart. "Bis wir uns nicht auf ein

    Mehr
    FranzÃ¶sischer Blauhelmsoldat im SÃ¼den des Libanon getÃ¶tet - Macron beschuldigt Hisbollah
    FranzÃ¶sischer Blauhelmsoldat im SÃ¼den des Libanon getÃ¶tet - Macron beschuldigt Hisbollah

    Einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel ist ein franzÃ¶sischer Blauhelmsoldat bei einem Angriff im SÃ¼den des Libanon getÃ¶tet worden.

    Mehr
    Presse: Fast 3000 verstrahlte Wildschweine wurden 2025 vernichtet
    Presse: Fast 3000 verstrahlte Wildschweine wurden 2025 vernichtet

    Auch 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ã¼berschreiten Wildschweine in mehreren BundeslÃ¤ndern laut "Bild"-Zeitung die Grenzwerte fÃ¼r radioaktives CÃ¤sium-137

    Mehr
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Bundesliga: Leipzig dreht nach Pause auf und siegt in Frankfurt
    Bundesliga: Leipzig dreht nach Pause auf und siegt in Frankfurt
    Dax-Unternehmen zÃ¶gern bei Auszahlung der EntlastungsprÃ¤mie
    Dax-Unternehmen zÃ¶gern bei Auszahlung der EntlastungsprÃ¤mie
    1. Bundesliga: Dortmund verliert bei Hoffenheim
    1. Bundesliga: Dortmund verliert bei Hoffenheim
    Ministerin Reiche lÃ¤dt Montag zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung ein
    Papst Leo XIV. will keine
    Papst Leo XIV. will keine "neue Debatte" mit Trump
    2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt Abstiegsduell gegen DÃ¼sseldorf
    2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt Abstiegsduell gegen DÃ¼sseldorf

    Top Meldungen

    Handwerk fordert Streichung der 1.000-Euro-PrÃ¤mie
    Handwerk fordert Streichung der 1.000-Euro-PrÃ¤mie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der scharfen Kritik aus der Wirtschaft fordert der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) die Bundesregierung auf, die PlÃ¤ne

    Mehr
    Verdi bezeichnet mÃ¶gliche Abschaffung von Feiertag als
    Verdi bezeichnet mÃ¶gliche Abschaffung von Feiertag als "unerhÃ¶rt"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi-Chef Frank Werneke hat Ãœberlegungen zurÃ¼ckgewiesen, den 1. Mai als Feiertag zu streichen. In Sachen Sozialabbau und Verschlechterung von

    Mehr
    Fast 3.000 verstrahlte Wildschweine identifiziert und getÃ¶tet
    Fast 3.000 verstrahlte Wildschweine identifiziert und getÃ¶tet

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Auch 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ã¼berschreiten Wildschweine in mehreren BundeslÃ¤ndern die Grenzwerte fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts