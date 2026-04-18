Angreifer erschieÃŸt fÃ¼nf Menschen in Kiew - Polizei tÃ¶tet TÃ¤ter nach Geiselnahme in Laden

Tatort in Kiew

Ein Angreifer hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet. Der TÃ¤ter verschanzte sich in einem Supermarkt und nahm dort mehrere Geiseln. Er wurde dann von der Polizei getÃ¶tet.

Ein Angreifer hat in einem Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet. Weitere zehn Menschen wurden nach der Gewalttat am Samstag mit Verletzungen und Traumata ins Krankenhaus eingeliefert, wie PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj mitteilte. Der TÃ¤ter hatte nach Angaben der Ermittler auf der StraÃŸe das Feuer erÃ¶ffnet und dann in einem Â Supermarkt mehrere Geiseln genommen. Er wurde von SondereinsatzkrÃ¤ften der Polizei getÃ¶tet.



Laut Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko schoss der TÃ¤ter auf einer StraÃŸe im SÃ¼den der Hauptstadt um sich, bevor er in den Supermarkt eindrang. Nach Angaben Selenskyjs konnten die SpezialkrÃ¤fte bei ihrem Zugriff vier Geiseln befreien. Eine der Geiseln sei jedoch von dem TÃ¤ter erschossen worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit.



Laut Klymenko feuerte der Mann auch auf die Polizisten, die ihn lebend zu ergreifen versucht hÃ¤tten. Die SicherheitskrÃ¤fte hÃ¤tten zuvor etwa 40 Minuten lang versucht, den Mann dazu zu bewegen, aufzugeben und seine Geiseln freizulassen.



Die Polizisten hÃ¤tten den TÃ¤ter auch dazu bringen wollen, die Versorgung eines mutmaÃŸlich blutenden Menschen in dem GeschÃ¤ft zuzulassen - "aber er hat nicht geantwortet". "Deshalb wurde der Befehl erteilt, ihn zu eliminieren", teilte der Innenminister mit.



Die HintergrÃ¼nde des Verbrechens waren zunÃ¤chst unklar. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Krawtschenko war der TÃ¤ter 58 Jahre alt und in Moskau geboren. Nach ersten Erkenntnissen habe er aus einer Schnellfeuerwaffe geschossen. Auch sei ein Feuer in der Wohnung ausgebrochen, in welcher der TÃ¤ter gemeldet gewesen sei.Â



Selenskyj erklÃ¤rte, "alle UmstÃ¤nde" der Gewalttat wÃ¼rden nun ermittelt. Er forderte eine "schleunige Untersuchung". Den Hinterbliebenen der Opfer sprach der PrÃ¤sident sein Beileid aus.Â



Ein der Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft angehÃ¤ngtes Foto zeigt einen in einem GeschÃ¤ft liegenden KÃ¶rper, der von Blut bedeckt ist. Nahe den FÃ¼ÃŸen liegt eine Schusswaffe. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah Blutflecken auf der Fensterscheibe des Supermarkts, der von der Polizei abgeriegelt war.



Eine Angestellte des Supermarkts mit dem Vornamen Tetjana sagte AFP, sie habe GerÃ¤usche aus dem Inneren des Ladens gehÃ¶rt, die sich wie das Knallen von Champagnerkorken oder platzende Luftballons angehÃ¶rt hÃ¤tten. "Dann haben die Kunden angefangen zu schreien: 'Rennt'!". Sie hÃ¤tten sich dann hinter den KÃ¼hlschrÃ¤nken versteckt, berichtete Tetjana mit zitternder Stimme.