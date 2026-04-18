Ministerin Reiche lÃ¤dt Montag zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung ein

Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) versichert, sie nehme die Sorgen der Luftfahrtbranche ernst.

Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) versichert, sie nehme die Sorgen der Luftfahrtbranche ernst. FÃ¼r Montag habe ihr Ministerium gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium alle Beteiligten - Versorger, FlughÃ¤fen, Fluggesellschaften und VerbÃ¤nde - zu einem GesprÃ¤ch eingeladen, teilte eine Sprecherin Reiches am Samstag mit. Zuvor hatte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert, die Kerosinversorgung sicherzustellen.Â



Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hatte kÃ¼rzlich gewarnt, in Europa kÃ¶nnte bereits im Mai Flugzeugbenzin knapp werden. Der MineralÃ¶lwirtschaftsverband Fuels und Energie erklÃ¤rte am Donnerstag, aktuell gebe es keine VersorgungsengpÃ¤sse, die Lage mÃ¼sse aber "permanent" neu bewertet werden. Auch Reiche sagte, aktuell gebe es keinen Mangel an Kerosin in Deutschland. Der Treibstoff werde auch in deutschen Raffinerien produziert, Deutschland sei nicht nur von Importen abhÃ¤ngig.Â



Die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums betonte, das Ressort sei "im engen und stÃ¤ndigen Austausch mit den Akteuren der Branche, um mÃ¶gliche Auswirkungen auf die Luftfahrt in Deutschland zu beobachten und zielgerichtete GegenmaÃŸnahmen schnell zu ergreifen, wenn sie nÃ¶tig werden". Auch mit anderen Ressorts sei das Wirtschaftsministerium im GesprÃ¤ch.Â



Klingbeil hatte zuvor dem "Spiegel" gesagt: "Wir mÃ¼ssen die Warnungen vor Kerosinknappheit sehr ernst nehmen." Die Regierung mÃ¼sse jederzeit auch die Versorgungssicherheit im Blick haben.Â



Reiches Sprecherin betonte, Deutschland habe aus seinen stratetischen Reserven neben RohÃ¶l und Diesel bereits 50.000 Tonnen Jet-Treibstoff freigegeben. "Sobald die physische Versorgungsknappheit mit Jet auch Europa trifft, werden wir weitere MaÃŸnahmen treffen."