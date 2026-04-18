Wirtschaft

Dax-Unternehmen zÃ¶gern bei Auszahlung der EntlastungsprÃ¤mie

  • dts - 18. April 2026, 19:03 Uhr
Bild vergrößern: Dax-Unternehmen zÃ¶gern bei Auszahlung der EntlastungsprÃ¤mie
Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die von der Bundesregierung geplante EntlastungsprÃ¤mie wird bei der Ã¼berwiegenden Zahl der Dax-Unternehmen nur zÃ¶gerlich aufgenommen. Das ergab eine Umfrage der "Bild am Sonntag" bei allen im wichtigsten deutschen Leitindex notierten Unternehmen.

Die Commerzbank erteilte der KrisenentschÃ¤digung, die es Unternehmen ermÃ¶glichen soll, bis zu 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei an ihre Mitarbeiter auszuzahlen, gegenÃ¼ber der "Bild am Sonntag" bereits eine Absage. "FÃ¼r die Commerzbank planen wir die Umsetzung einer solchen PrÃ¤mie aktuell nicht", teilte eine Sprecherin von Deutschlands zweitgrÃ¶ÃŸter Privatbank auf BamS-Anfrage mit.

Die BegrÃ¼ndung: "Die EinfÃ¼hrung einer EntlastungsprÃ¤mie bringt aus Unternehmensperspektive finanzielle Aufwendungen mit sich, die eine zusÃ¤tzliche wirtschaftliche Herausforderung darstellen kÃ¶nnen", so die Sprecherin weiter. Zudem befinde sich die Wirtschaft derzeit in einer Phase, in der "branchenÃ¼bergreifend viele Unternehmen unter Kostendruck stehen", so die Sprecherin weiter.

Auch andere GroÃŸkonzerne zÃ¶gern bei der EntlastungsprÃ¤mie, wie die Umfrage bei allen 40 Dax-Unternehmen weiter ergab. Sobald die Bundesregierung die konkreten gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt hat, werde man das Thema "sorgfÃ¤ltig prÃ¼fen und entsprechend bewerten", heiÃŸt es etwa beim Chemiekonzern BASF und fast gleichlautend bei anderen Unternehmen vom Sportartikelhersteller Adidas bis zum Online-HÃ¤ndler Zalando. Bei VW habe man "den Vorschlag der Bundesregierung zur Kenntnis genommen", teilte ein Sprecher des Autoherstellers der "Bild am Sonntag" knapp mit. Bei BMW will man den Vorschlag "prÃ¼fen", verweist aber auf laufende Tarifverhandlungen.

Deutliche Kritik an der PrÃ¤mie kommt vom Digital-Konzern und Dax-Neueinsteiger Scout24. Zwar werde man "eine solche EntlastungsprÃ¤mie selbstverstÃ¤ndlich in ErwÃ¤gung ziehen", so eine Sprecherin zur "Bild am Sonntag". "Gleichzeitig sehen wir kritisch, wenn staatliche EntlastungsmaÃŸnahmen Ã¼ber freiwillige Leistungen der Unternehmen umgesetzt werden. Aus unserer Sicht sollte die Entlastung gezielt und unmittelbar dort ansetzen, wo die Belastung entsteht."

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