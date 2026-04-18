Bundesliga: Leipzig dreht nach Pause auf und siegt in Frankfurt

Conrad Harder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat sich am 30. Bundesliga-Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 3:1 durchgesetzt.



Die GÃ¤ste aus Sachsen gingen in der 27. Minute durch Yan Diomande in FÃ¼hrung, der nach einem Zuspiel von Klostermann mit einem Ã¼berlegten Flachschuss ins rechte untere Eck traf. Frankfurt konnte jedoch schnell antworten: In der 34. Minute erzielte Hugo Larsson per Kopfball den Ausgleich, nachdem Amaimouni-Echghouyab den Ball ins Zentrum gechippt hatte.



In der zweiten Halbzeit blieb Leipzig die tonangebende Mannschaft. Antonio Nusa brachte die GÃ¤ste in der 70. Minute erneut in FÃ¼hrung, als er nach einem Zuspiel von FinkgrÃ¤fe aus der Distanz abzog und von einem Fehler des Frankfurter Torwarts Zetterer profitierte. Nur elf Minuten spÃ¤ter machte Conrad Harder mit seinem Treffer zum 3:1 den Sack zu. Nach einem Dribbling von Nusa wurde Harder am FÃ¼nfmeterraum angespielt und traf aus der Drehung.



Frankfurt bemÃ¼hte sich, den RÃ¼ckstand aufzuholen, doch die Offensive der Gastgeber blieb weitgehend blass. Trotz einiger BemÃ¼hungen von Knauff und Uzun gelang es den Frankfurtern kaum, die Leipziger Abwehr ernsthaft in BedrÃ¤ngnis zu bringen. Leipzig sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-PlÃ¤tze, wÃ¤hrend Frankfurt weiter um die Teilnahme an einem europÃ¤ischen Wettbewerb bangen muss.

