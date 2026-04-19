1. Bundesliga: FC Bayern macht gegen Stuttgart Meisterschaft klar

Jamal Musiala (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart am 30. Bundesliga-Spieltag vorzeitig die 35. Meisterschaft gesichert.



Die GÃ¤ste aus Stuttgart gingen zunÃ¤chst in der 21. Minute durch Chris FÃ¼hrich in FÃ¼hrung, doch die Bayern drehten das Spiel noch vor der Halbzeitpause. Raphael Guerreiro erzielte in der 31. Minute den Ausgleich fÃ¼r die Bayern, nachdem Jamal Musiala auf der linken AuÃŸenbahn stark nachsetzte und eine prÃ¤zise Flanke auf den zweiten Pfosten brachte. Nur zwei Minuten spÃ¤ter nutzte Nicolas Jackson einen Fehler im Stuttgarter Spielaufbau und schob den Ball zum 2:1 ins Netz. Alphonso Davies erhÃ¶hte in der 37. Minute auf 3:1, als sein Schuss von einem Stuttgarter Verteidiger unhaltbar abgefÃ¤lscht wurde.



In der zweiten Halbzeit setzte Harry Kane in der 52. Minute den Schlusspunkt fÃ¼r die Bayern, als er nach einem Abpraller goldrichtig stand und den Ball ins Tor befÃ¶rderte. Stuttgart konnte in der 88. Minute durch Chema Andres noch auf 4:2 verkÃ¼rzen, doch der Sieg der Bayern geriet nicht mehr in Gefahr. Die MÃ¼nchner kontrollierten das Spielgeschehen und lieÃŸen den Schwaben keine Chance mehr, das Spiel zu drehen.



Mit diesem Sieg baut Bayern MÃ¼nchen seinen Vorsprung in der Tabelle weiter aus und sichert sich bereits vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft. Der VfB Stuttgart hingegen muss weiter um die Champions-League-PlÃ¤tze kÃ¤mpfen, da die TSG Hoffenheim auf zwei Punkte herangerÃ¼ckt ist.

