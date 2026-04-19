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1. Bundesliga: Freiburg schlÃ¤gt Heidenheim

  • dts - 19. April 2026, 17:26 Uhr
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Johan Manzambi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Freiburg im Breisgau (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 30. Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen.

In der ersten Halbzeit zeigte Freiburg eine zielstrebige Leistung und erarbeitete sich ein Chancenplus. Heidenheim hielt jedoch gut dagegen und lauerte auf Konter. Die GÃ¤ste hatten einige Gelegenheiten, konnten diese jedoch nicht in Tore ummÃ¼nzen. Freiburg nutzte dagegen eine seiner Chancen, als Johan Manzambi in der 24. Minute nach einem Solo erfolgreich abschloss.

Nach der Pause drÃ¤ngte Heidenheim auf den Ausgleich und wurde in der 59. Minute auch durch ein Tor von Budu Zivzivadze belohnt. Der georgische StÃ¼rmer nutzte einen Ballverlust der Freiburger und traf sehenswert ins obere Eck. Danach entwickelte sich ein Spiel auf AugenhÃ¶he, bei dem beide Teams Chancen auf den Sieg hatten. SchlieÃŸlich war es dann Maximilian Eggestein, der in der 83. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und den Freiburgern somit drei wichtige Punkte sicherte.

In der Tabelle bleiben die Heidenheimer Letzter, der RÃ¼ckstand auf das rettende Ufer betrÃ¤gt sieben Punkte. Die Freiburger sind derzeit Siebter. FÃ¼r die Breisgauer geht es am Donnerstag im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart weiter, Heidenheim ist am Samstag im Kellerduell gegen St. Pauli gefordert.

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