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Dobrindt stellt polizeiliche KriminalitÃ¤tsstatistik vor

  • AFP - 19. April 2026, 17:07 Uhr
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Ein Polizeiauto in Hamburg
Bild: AFP

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt in Berlin die polizeiliche Kriminalstatistik fÃ¼r das Jahr 2025 vor. An der Pressekonferenz nehmen auch BKA-PrÃ¤sident Holger MÃ¼nch und Hamburgs Innensenator Andy Grote teil.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt am Montag (10.00 Uhr) in Berlin die polizeiliche Kriminalstatistik fÃ¼r das Jahr 2025 vor. An der Pressekonferenz nehmen auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und Holger MÃ¼nch, PrÃ¤sident des Bundeskriminalamts (BKA), teil.Â 

Die polizeiliche Kriminalstatistik wird jÃ¤hrlich bundesweit auf Grundlage der von den 16 LandeskriminalÃ¤mtern Ã¼bermittelten Daten erstellt. Sie dient der Beobachtung der KriminalitÃ¤t und einzelner Deliktsarten. Sie gibt zudem Auskunft zur Zahl der TatverdÃ¤chtigen und Opfer sowie zu AufklÃ¤rungsraten.

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