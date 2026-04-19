Dobrindt stellt polizeiliche KriminalitÃ¤tsstatistik vor

Ein Polizeiauto in Hamburg

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt in Berlin die polizeiliche Kriminalstatistik fÃ¼r das Jahr 2025 vor. An der Pressekonferenz nehmen auch BKA-PrÃ¤sident Holger MÃ¼nch und Hamburgs Innensenator Andy Grote teil.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt am Montag (10.00 Uhr) in Berlin die polizeiliche Kriminalstatistik fÃ¼r das Jahr 2025 vor. An der Pressekonferenz nehmen auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und Holger MÃ¼nch, PrÃ¤sident des Bundeskriminalamts (BKA), teil.Â



Die polizeiliche Kriminalstatistik wird jÃ¤hrlich bundesweit auf Grundlage der von den 16 LandeskriminalÃ¤mtern Ã¼bermittelten Daten erstellt. Sie dient der Beobachtung der KriminalitÃ¤t und einzelner Deliktsarten. Sie gibt zudem Auskunft zur Zahl der TatverdÃ¤chtigen und Opfer sowie zu AufklÃ¤rungsraten.