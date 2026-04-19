Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandschefs der grÃ¶ÃŸten bÃ¶rsennotierten Konzerne in Deutschland haben 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Nach Berechnungen des "Handelsblatt Research Institute" (HRI) erhielten die CEOs der Konzerne aus dem Leitindex Dax insgesamt eine VergÃ¼tung von 261,3 Millionen Euro; das waren 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr. 2024 waren die GehÃ¤lter um rund zehn Prozent gestiegen, 2023 um zwei Prozent. 2022 mussten die Topmanager sogar Einschnitte hinnehmen.
Das Plus im vergangenen Jahr beruhte vor allem auf Sonderzahlungen wie Abfindungen sowie der zunehmenden Orientierung der VergÃ¼tung am jeweiligen Aktienkurs. Kritiker monieren die immer hÃ¶heren SpitzengehÃ¤lter und ein Ungleichgewicht zwischen den VergÃ¼tungen der obersten Chefs und der Belegschaft. Die VerhÃ¤ltnisse wÃ¼rden sich "amerikanisieren".
Durchschnittlich erhielt jeder Dax-Chef 2025 rund 6,9 Millionen Euro. Sieben der Top-Manager wurden mit mehr als zehn Millionen Euro entlohnt.
Wirtschaft
Dax-CEOs steigerten GehÃ¤lter 2025 deutlich
- dts - 19. April 2026, 10:45 Uhr
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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandschefs der grÃ¶ÃŸten bÃ¶rsennotierten Konzerne in Deutschland haben 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Nach Berechnungen des "Handelsblatt Research Institute" (HRI) erhielten die CEOs der Konzerne aus dem Leitindex Dax insgesamt eine VergÃ¼tung von 261,3 Millionen Euro; das waren 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr. 2024 waren die GehÃ¤lter um rund zehn Prozent gestiegen, 2023 um zwei Prozent. 2022 mussten die Topmanager sogar Einschnitte hinnehmen.
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