TÃ¶dlicher Angriff auf franzÃ¶sische UN-Soldaten im Libanon international verurteilt

FranzÃ¶sische UN-Soldaten im SÃ¼den des Libanon

Der tÃ¶dliche Angriff auf franzÃ¶sische Blauhelmsoldaten im SÃ¼den des Libanon hat international EmpÃ¶rung ausgelÃ¶st. Die Bundesregierung verurteilte den Angriff 'aufs SchÃ¤rfste'. Frankreich machte die pro-iranische Hisbollah verantwortlich.

Der tÃ¶dliche Angriff auf franzÃ¶sische Blauhelmsoldaten im SÃ¼den des Libanon wÃ¤hrend der derzeitigen Waffenruhe hat international EmpÃ¶rung ausgelÃ¶st. Die Bundesregierung verurteilte den Angriff vom Samstag "aufs SchÃ¤rfste". Frankreich machte die pro-iranische Hisbollah fÃ¼r den Angriff verantwortlich. Die schiitische Miliz, die eine Waffenruhe mit Israel ablehnt, wies jegliche Verantwortung von sich. Bei neuen KÃ¤mpfen im SÃ¼dlibanon wurde derweil am Sonntag ein weiterer israelischer Soldat getÃ¶tet.Â



Der franzÃ¶sische Soldat der UN-Mission Unifil war einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel im SÃ¼den des Libanon getÃ¶tet worden. Drei weitere franzÃ¶sische Blauhelmsoldaten wurden nach Angaben des franzÃ¶sischen AuÃŸenministeriums bei dem Angriff auf die Unifil-Patrouille verletzt, zwei von ihnen schwer.Â



Es deute alles darauf hin, dass die Hisbollah "fÃ¼r diesen Angriff verantwortlich ist", erklÃ¤rte Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron am Samstag im Onlinedienst X. Er forderte die libanesischen BehÃ¶rden auf, "die TÃ¤ter unverzÃ¼glich festzunehmen und gemeinsam mit der Unifil ihre Verantwortung wahrzunehmen". Die franzÃ¶sische Verteidigungsministerin Catherine Vautrin sprach auf X von einem "Hinterhalt". Ihr zufolge wurde der Franzose "durch einen direkten Schuss aus einer Handfeuerwaffe" getÃ¶tet.Â



Libanons PrÃ¤sident Joseph Aoun verurteilte den Angriff und sicherte eine Verfolgung der Verantwortlichen zu.Â Regierungschef Nawaf Salam erklÃ¤rte, er habe eine sofortige Untersuchung angeordnet, "um die UmstÃ¤nde dieser Attacke aufzuklÃ¤ren und die Angreifer zur Verantwortung zu ziehen".Â Der libanesischen Armee zufolge kam es bei dem Vorfall zu einem "Schusswechsel mit KÃ¤mpfern".



Die Unifil sprach von einem "vorsÃ¤tzlichen" Angriff. Die UN-Mission erklÃ¤rte, der Beschuss sei ersten Erkenntnissen zufolge "von nichtstaatlichen Akteuren" ausgegangen. Dabei handele es sich "mutmaÃŸlich" um Hisbollah-KÃ¤mpfer.Â



"Die Verantwortlichen fÃ¼r den Angriff mÃ¼ssen zur Rechenschaft gezogen werden", forderte das AuswÃ¤rtige Amt am Samstag auf X. Die Sicherheit der UN-Blauhelme mÃ¼sse gewÃ¤hrleistet werden. Zugleich bekrÃ¤ftigte das AuswÃ¤rtige Amt die Forderung, dass die Hisbollah im Libanon ihre Waffen niederlegen mÃ¼sse. Auch UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres verurteilte den Angriff auf das SchÃ¤rfste.



In der Nacht zu Freitag war eine zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft getreten. Libanons PrÃ¤sident Aoun sagte am Freitag, direkte Verhandlungen mit Israel seien "kein Zeichen der SchwÃ¤che". Vielmehr habe Beirut die Entscheidungsgewalt im Land zum ersten Mal in fast einem halben Jahrhundert wieder an sich gezogen, sagte Aoun mit Blick auf die Hisbollah.Â



Die vom Iran finanzierte und im Libanon einflussreiche Miliz hatte nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar Raketenangriffe auf Israel gestartet - und den Libanon damit in den Krieg der USA und Israels gegen den Iran hineingezogen. In einer ErklÃ¤rung wies die Hisbollah aber jegliche "Verbindung zu dem Angriff" gegen die Unifil zurÃ¼ck und warnte vor voreiligen SchlÃ¼ssen vor Abschluss der Untersuchungen.Â



Die Miliz, deren erklÃ¤rtes Ziel die Vernichtung Israels ist, prangerte zudem die mit Israel vereinbarte Waffenruhe und die geplanten direkten GesprÃ¤che an. Hisbollah-Chef Naim Kassem lehnte die Feuerpause am Samstag in einer ErklÃ¤rung als einseitig und als "Beleidigung unseres Landes" ab.Â



Libanons PrÃ¤sident Aoun und Regierungschef Salam bereiteten unterdessen am Samstag Verhandlungen mit Israel vor. Sie hÃ¤tten Ã¼ber die "laufenden BemÃ¼hungen zur Festigung" der Waffenruhe und "die Verhandlungsbereitschaft des Libanon" gegenÃ¼ber Israel gesprochen, erklÃ¤rte der PrÃ¤sidentenpalast.Â



Bei KÃ¤mpfen im SÃ¼den des Libanon wurde am Sonntag nach israelischen Angaben ein israelischer Soldat getÃ¶tet.Â Der 31-JÃ¤hrige ist der zweite israelische Soldat, der seit Inkrafttreten der Waffenruhe getÃ¶tet wurde. In der israelischen KÃ¼stenmetropole Tel Aviv beteiligten sich unterdessen zahlreiche Menschen an einer Anti-Kriegs-Demonstration.



Die libanesische Armee teilte am Sonntag mit, dass sie eine zuvor bei israelischen Angriffen beschÃ¤digte StraÃŸe sowie eine BrÃ¼cke im SÃ¼den des Landes wieder geÃ¶ffnet habe. Die StraÃŸe zwischen Nabatijeh und dem Gebiet Chardali ist demnach wieder vollstÃ¤ndig offen, auch seien Teile der BrÃ¼cke Burdsch Rahal-Tyros Ã¼ber den Litani-Fluss wieder zugÃ¤nglich. Auch Instandsetzungsarbeiten an einer weiteren BrÃ¼cke seien im Gange.Â



Der Fluss Litani spielt seit Jahren eine wichtige Rolle bei den israelischen BemÃ¼hungen, die Hisbollah zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen. Die libanesische Regierung hatte im vergangenen Jahr die Armee angewiesen, bis Ende 2025 die militÃ¤rische Infrastruktur der Hisbollah sÃ¼dlich des Litani zu zerstÃ¶ren und die Miliz anschlieÃŸend auch im Rest des Landes zu entwaffnen.