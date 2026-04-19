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MÃ¶glicher Erpressungsversuch: Rattengift in Hipp-Babynahrung in Ã–sterreich gefunden

  • AFP - 19. April 2026, 13:04 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

In einem GlÃ¤schen mit Babynahrung in Ã–sterreich ist Rattengift entdeckt worden. Die Ã¶sterreichische Gesundheitsagentur Ages Ã¤uÃŸerte die Vermutung, dass es sich um einen Erpressungsversuch gegen den deutschen Hersteller Hipp handeln kÃ¶nnte.

In einem GlÃ¤schen mit Babynahrung in Ã–sterreich ist Rattengift entdeckt worden. Die Ã¶sterreichische Gesundheitsagentur Ages Ã¤uÃŸerte am Wochenende die Vermutung, dass es sich um einen Erpressungsversuch gegen den deutschen Hersteller Hipp handeln kÃ¶nnte. Das Unternehmen hatte am Freitagabend in Ã–sterreich sein gesamtes Sortiment an BabyglÃ¤schen bei der Supermarktkette Spar wegen Gesundheitsrisiken zurÃ¼ckgerufen. FÃ¼r Deutschland gab Hipp hingegen Entwarnung.

Ein im Bundesstaat Burgenland sichergestelltes Hipp-GlÃ¤schen wurde nach Angaben der Ã¶sterreichischen Polizei am Samstag positiv auf Rattengift getestet, ein zweites vergiftetes Glas war nach ihren Angaben womÃ¶glich im Umlauf.Â 

Hipp hatte zuvor zu seinem RÃ¼ckruf erklÃ¤rt, es kÃ¶nne nicht ausgeschlossen werden, dass durch "Manipulation" ein "gefÃ¤hrlicher Stoff" in die "GemÃ¼seglÃ¤schen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm" gemischt worden sei. Am Sonntag erklÃ¤rte ein Unternehmenssprecher dann auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, Deutschland sei von den Manipulationen "nicht betroffen". Er betonte, "nach aktuellem, behÃ¶rdlich bestÃ¤tigtem Kenntnisstand betrifft der Fall ausschlieÃŸlich klar abgegrenzte Vertriebswege".

Hingegen wurden auch in Tschechien und der Slowakei Hipp-GlÃ¤schen sichergestellt, wie die Ã¶sterreichische Polizei mitteilte. Die tschechische Polizei warnte im Onlinedienst X die Verbraucher vor Hipp-Babynahrung.Â 

Die Landespolizeidirektion von Burgenland teilte am Samstagabend mit, dass das sichergestellte GlÃ¤schen positiv auf Rattengift getestet worden sei. "Dieses GlÃ¤schen war von einem Kunden gemeldet worden, ein Verzehr hat nicht stattgefunden", hieÃŸ es. Das GlÃ¤schen war in dem Ort SchÃ¼tzen am Gebirge sichergestellt worden.

Am Sonntag teilte dann Polizeisprecher Helmut Marban der Ã¶sterreichischen Nachrichtenagentur APA mit, dass nach Annahme der BehÃ¶rden "zumindest noch ein zweites" manipuliertes GlÃ¤schen verkauft worden sei. Dieses Produkt kÃ¶nnte nach seinen Angaben ebenfalls mit Rattengift versetzt sein.Â 

Einen VerdÃ¤chtigen gab es nach Angaben der Ã¶sterreichischen Polizei zunÃ¤chst nicht. Dass es sich um einen Erpressungsversuch handeln kÃ¶nnte, wollte Marban nicht bestÃ¤tigen. Er verwies dabei auf laufende Ermittlungen in Deutschland, die er "nicht konterkarieren" wolle.

Zuvor hatte aber die dem Ã¶sterreichischen Staat unterstehende Agentur fÃ¼r Gesundheit und ErnÃ¤hrungssicherheit (Ages) von einem "mutmaÃŸlichen Erpressungsversuch" gesprochen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt leitete Ermittlungen wegen "vorsÃ¤tzlicher GemeingefÃ¤hrdung" ein, wie BehÃ¶rdensprecherin Petra Bauer der APA mitteilte. Es gehe jetzt vorrangig "um Gefahrenabwehr", sagte sie.Â 

Die manipulierten GlÃ¤schen wurden den Ã¶sterreichischen Angaben zufolge mit einem weiÃŸem Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden gekennzeichnet. Hinzu komme ein geÃ¶ffneter oder beschÃ¤digter Deckel und ein fehlender Sicherheitsverschluss, wodurch das Knack-GerÃ¤usch beim ersten Ã–ffnen fehle. Zeugen hÃ¤tten auch von einem "ungewÃ¶hnlichen oder verdorbenen Geruch" berichtet.

Die Ã¶sterreichischen BehÃ¶rden waren nach Angaben der dortigen Polizei infolge der Ermittlungen in Deutschland darÃ¼ber in Kenntnis gesetzt worden, dass sich verunreinigte Hipp-GlÃ¤ser im Raum Eisenstadt im Umlauf befinden kÃ¶nnten. Der Hipp-Sprecher sagte, die zustÃ¤ndige ErmittlungsbehÃ¶rde in Deutschland sei die Kriminalpolizei Ingolstadt. Dort war am Sonntag zunÃ¤chst niemand zu erreichen.Â 

Die Ã¶sterreichische Polizei rief die BevÃ¶lkerung zu "erhÃ¶hter Aufmerksamkeit und rascher Meldung verdÃ¤chtiger Wahrnehmungen" auf.Â Bei AuffÃ¤lligkeiten sollten die GlÃ¤schen nicht geÃ¶ffnet und keinesfalls Kindern zum Verzehr gegeben werden. Ages appellierte an Eltern, bei auftretenden Blutungen, extremer SchwÃ¤che oder BlÃ¤sse ihres Kindes "unbedingt" die Ã„rztin oder den Arzt aufzusuchen.Â Â 

Der Hipp-Sprecher in Deutschland betonte, der Vorfall stehe "in keinem Zusammenhang mit ProduktqualitÃ¤t oder Herstellung". DieÂ Produktionsâ€‘, QualitÃ¤tsâ€‘ und Kontrollprozesse bei dem Babynahrungshersteller seien "uneingeschrÃ¤nkt intakt".

Laut Ages wird in Rattengiften meist der Wirkstoff Bromadiolon verwendet. Er hemmt die Wirkung von Vitamin K, das fÃ¼r die Blutgerinnung erforderlich ist. Bromadiolon kann demnach etwa zu Zahnfleisch- oder Nasenbluten, blauen Flecken oder Blut im Stuhl fÃ¼hren.

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