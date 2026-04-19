Gestrandeter Wal: Rettungsaktion wird fortgesetzt - Initiator hoffnungsvoll

Gestrandeter Wal vor der Insel Poel

Die private Rettungsaktion fÃ¼r den an der OstseekÃ¼ste festliegenden Wal ist am Sonntag fortgesetzt worden. Mediamarkt-MitgrÃ¼nder Walter Gunz, der hinter der Aktion steht, Ã¤uÃŸerte sich hoffnungsvoll.

Die private Rettungsaktion fÃ¼r den an der OstseekÃ¼ste festliegenden Wal ist am Sonntag fortgesetzt worden. Auf Livestreams im Internet war am Morgen zu sehen, wie Helfer auf einer schwimmenden Plattform neben dem Tier die Arbeit aufnahmen. Nach Angaben der Initiatoren war am Samstag von dem schwimmenden Bagger aus mit Hilfe einer Pumpe der Sand unter dem MeeressÃ¤uger weggespÃ¼lt worden.Â



Die Rettungsinitiative will das seit Wochen in der Ostsee umherirrende Tier mit einem System aus Luftkissen und Schwimmpontons anheben und bis in die Nordsee oder den offenen Atlantik schleppen. Hinter der Initiative steht neben der Unternehmerin Karin Walter-Mommert auch der Mediamarkt-MitgrÃ¼nder Walter Gunz.Â



Gunz sagte der "Bild"-Zeitung, nach "noch notwendigen Untersuchungen" solle der Buckelwal am Sonntag "in die richtige Richtung" bewegt werden. "Wir hoffen sehr, dass er wie bisher gut mitmacht und erkennt, dass wir ihm helfen wollen."



Eigentlich hÃ¤tte der Abtransport des Wals in Richtung Nordsee bereits am Freitag beginnen sollen. Die Initiatoren warfen den BehÃ¶rden vor, die Rettungsaktion mit immer neuen Auflagen zu behindern. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD hatte am Freitag klargestellt, dass das Land keine Genehmigung fÃ¼r die RettungsmaÃŸnahme erteilt habe, weil es dafÃ¼r keine rechtliche Grundlage gebe. Die Aktion werde aber geduldet.Â



Der Wal lag am Sonntagmorgen weiter mit TÃ¼chern bedeckt im hÃ¼fthohen Wasser vor der Insel Poel. Immer wieder stieg seine ausgeatmete Atemluft hoch. Am Samstag hatten die Helfer das Tier am Maul untersucht. Dabei kam auch ein Endoskop zum Einsatz. Der Buckelwal hat Reste eines Fischernetzes im Maul, die bislang nur teilweise entfernt werden konnten.



Der Wal irrt seit Anfang MÃ¤rz vor der OstseekÃ¼ste umher. Er strandete mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt setzte er sich vor rund zweieinhalb Wochen bei Poel auf Grund. Das Landesumweltministerium und von diesem hinzugezogene Fachleute kamen zu dem Schluss, dass das Tier in einem sehr schlechtem Zustand und wohl schwer krank oder sogar sterbend sei. Mehrfachstrandungen gelten demnach in Fachkreisen als ein Zeichen fÃ¼r massive Schwierigkeiten.



Die TierÃ¤rztin Janine Bahr van Gemmert Ã¤uÃŸerte hingegen am Samstag vor Journalisten auf der Insel Poel die Erwartung, dass der Wal eine "reelle Chance" zum Ãœberleben habe. Er sei "munter" und "aktiv".