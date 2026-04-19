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Polizei meldet neuen HÃ¶chststand bei Politiker-Beleidigungen

  • dts - 19. April 2026, 11:35 Uhr
Bild vergrößern: Polizei meldet neuen HÃ¶chststand bei Politiker-Beleidigungen
Bundestagsabgeordnete (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Polizei ermittelt zunehmend gegen Menschen, denen eine Beleidigung, Ã¼ble Nachrede oder Verleumdung von Politikern vorgeworfen wird. Das geht aus den aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistiken (PKS) der LÃ¤nder hervor, Ã¼ber welche die "Welt" berichtet. Demnach wurden 2025 4.792 VerstÃ¶ÃŸe gegen Paragraf 188 des Strafgesetzbuches erfasst. Im Jahr 2024 waren es noch 4.439 VerstÃ¶ÃŸe. 2023 lag die Zahl bei 2.598 gemeldeten VerstÃ¶ÃŸen.

Bei den Daten handelt es sich um polizeilich ausermittelte Delikte. Sie geben keine Auskunft Ã¼ber spÃ¤tere Verurteilungen, liefern aber einen Anhaltspunkt fÃ¼r die KriminalitÃ¤tsentwicklung. Der Bund wird die Polizeiliche Kriminalstatistik, die die gesammelten Daten der LÃ¤nder enthÃ¤lt, am Montag verÃ¶ffentlichen.

Die oft erhobene Behauptung, Paragraf 188 des Strafgesetzbuches verbiete jegliche Kritik an Politikern, sei falsch, sagte Lena Gumnior, Strafrechtsexpertin der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, der "Welt". Sie werde von "rechtsextremen KrÃ¤ften der AfD genutzt, um mit populistischen Argumenten Vertrauen in unsere Demokratie zu untergraben".

Man kÃ¶nne sicherlich darÃ¼ber diskutieren "die Norm auf die kommunalen und ehrenamtlichen MandatstrÃ¤ger zu begrenzen, die zunehmender Bedrohung und Ãœbergriffen ausgesetzt sind", so Gumnior. Sie hÃ¤tten in diesen Situationen selten umfangreiche UnterstÃ¼tzung und erfahrene Ansprechpartner. Berufspolitiker hÃ¤tten dagegen andere MÃ¶glichkeiten zum Schutz.

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