Angreifer erschieÃŸt sechs Menschen in Kiew - Ermittler prÃ¼fen terroristisches Motiv

Polizist am Supermarkt-Eingang

Er feuerte auf der StraÃŸe auf Passanten und nahm dann in einem Supermarkt Geiseln: In einem Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat ein Angreifer sechs Menschen getÃ¶tet. Er wurde von der Polizei erschossen. Das Motiv ist unklar.

Er feuerte auf der StraÃŸe auf Passanten und nahm dann in einem Supermarkt Geiseln: In einem Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat ein Angreifer sechs Menschen getÃ¶tet. Weitere 14 Menschen wurden bei der Gewalttat am Samstag verletzt, wie PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj mitteilte. Der TÃ¤ter wurde schlieÃŸlich von SondereinsatzkrÃ¤ften der Polizei erschossen. Die HintergrÃ¼nde des Verbrechens waren zunÃ¤chst unklar.Â



Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft erklÃ¤rte jedoch, dass sie mÃ¶glichen terroristischen Motiven des TÃ¤ters nachgehe. Der Mann war nach Angaben der Ermittler 1968 in Moskau geboren worden und somit Ende 40.



Die Sprecherin des ukrainischen Innenministeriums, Mariana Reva, teilte Ã¼ber den TÃ¤ter mit, dass es "bislang keine BestÃ¤tigung dafÃ¼r gibt, dass er die russische StaatsbÃ¼rgerschaft hatte". Die Ukraine steckt seit mittlerweile mehr als vier Jahren in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg.



Selenskyj erklÃ¤rte, "alle UmstÃ¤nde" der Gewalttat wÃ¼rden nun ermittelt. Er forderte eine "rasche Untersuchung". Den Hinterbliebenen der Opfer sprach der PrÃ¤sident sein Beileid aus.



Nach Angaben Selenskyjs hatte der TÃ¤ter zunÃ¤chst auf der StraÃŸe vier Menschen erschossen, bevor er in den Supermarkt eindrang und dort die Geiseln nahm.Â Bei ihrem Zugriff konnten die SpezialkrÃ¤fte vier der Geiseln befreien, wie der PrÃ¤sident in Onlinenetzwerken mitteilte. Eine der Geiseln sei jedoch von dem TÃ¤ter erschossen worden. Eine weitere Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.



Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko erklÃ¤rte, das Verhalten des Mannes auf der StraÃŸe sei "chaotisch" gewesen. Der TÃ¤ter habe dann spÃ¤ter auch auf die Polizisten gefeuert, die zunÃ¤chst versucht hÃ¤tten, ihn lebend zu fassen. Die SicherheitskrÃ¤fte hÃ¤tten etwa 40 Minuten lang versucht, den Mann dazu zu bewegen, aufzugeben und seine Geiseln freizulassen.



Die Polizisten hÃ¤tten den TÃ¤ter auch dazu bringen wollen, die Versorgung eines mutmaÃŸlich blutenden Menschen in dem GeschÃ¤ft zuzulassen - "aber er hat nicht geantwortet". Deshalb sei schlieÃŸlich der Befehl erteilt worden, "ihn zu eliminieren", teilte Klymenko mit.Â



Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko erklÃ¤rte, der TÃ¤ter habe nach ersten Erkenntnissen eine Schnellfeuerwaffe benutzt. Auch sei ein Feuer in der Wohnung ausgebrochen, in welcher der TÃ¤ter gemeldet gewesen sei.Â Die Wohnung liegt den Angaben zufolge in der NÃ¤he des Supermarkts.



Ein der Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft angehÃ¤ngtes Foto zeigt einen in einem GeschÃ¤ft liegenden KÃ¶rper, der von Blut bedeckt ist. Nahe den FÃ¼ÃŸen liegt eine Schusswaffe. Eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP sah Blutflecken auf der glÃ¤sernen EingangstÃ¼r des von der Polizei abgeriegelten Supermarkts und eine Einschussstelle in einer Scheibe.



Die Nachrichtenagentur Unian verÃ¶ffentlichte Aufnahmen eines Mannes, der nahe eines Wohnblocks aus nÃ¤chster NÃ¤he auf einen Menschen schieÃŸt. AFP konnte die Aufnahmen zunÃ¤chst nicht verifizieren.



Eine Angestellte des Supermarkts mit dem Vornamen Tetjana sagte AFP, sie habe GerÃ¤usche aus dem Inneren des Ladens gehÃ¶rt, die sich wie das Knallen von Champagnerkorken oder platzende Luftballons angehÃ¶rt hÃ¤tten. "Dann haben die Kunden angefangen zu schreien: 'Rennt'!". Sie hÃ¤tten sich dann hinter den KÃ¼hlschrÃ¤nken versteckt, berichtete Tetjana mit zitternder Stimme.



Ein Nachbar des Angreifers sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe Rauch aus der Wohnung des Mannes kommen sehen und sofort die Feuerwehr alarmiert. "Wir waren fÃ¼nf Minuten frÃ¼her nach Hause gekommen. Es ist ein Wunder, dass wir ihm nicht in die Arme gelaufen sind." Eine andere Nachbarin sagte, der Mann habe "seit zehn Jahren" in der Wohnung gelebt und nur sehr wenig gesprochen.