Britischer Regierungschef "entsetzt" nach Serie "antisemitischer" BrandanschlÃ¤ge in London

Absperrung nahe der Kenton Synagoge in Harrow

Im GroÃŸraum London hat es erneut einen versuchten Brandanschlag auf eine jÃ¼dische Einrichtung gegeben. Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich am Sonntag 'entsetzt' angesichts der Serie 'antisemitischer' AnschlÃ¤ge.

Im GroÃŸraum London hat es erneut einen versuchten Brandanschlag auf eine jÃ¼dische Einrichtung gegeben. In einem Raum der Kenton Synagoge in Harrow nordwestlich des Zentrums von London verursachte ein Feuer Samstagnacht geringe SchÃ¤den, wie die fÃ¼r die Sicherheit jÃ¼discher Einrichtungen zustÃ¤ndige CST am Sonntag mitteilte. Verletzte gab es nicht. Laut Polizei war offenbar eine Flasche mit Brandbeschleuniger durch ein Fenster der Synagoge geworfen worden. Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich am Sonntag "entsetzt" angesichts der Serie "antisemitischer" AnschlÃ¤ge.



Erst am Freitagabend hatte es einen Brandanschlag auf RÃ¤umlichkeiten in einem von vielen Juden bewohnten Stadtteil von London gegeben. Bei dem Angriff im nordwestlichen Stadtteil Hendon auf RÃ¤ume, die frÃ¼her von einer jÃ¼dischen Hilfsorganisation genutzt worden waren, wurde niemand verletzt.Â



Beamte einer Anti-Terror-Einheit nahmen ebenso wie im Fall der Synagoge die Ermittlungen auf, wie die Polizei der britischen Hauptstadt mitteilte. Die Polizei erklÃ¤rte, noch kÃ¶nne kein Zusammenhang zu Ã¤hnlichen BrandanschlÃ¤gen der vergangenen Wochen hergestellt werden. Es gebe aber "Ã„hnlichkeiten".



In den vergangenen Wochen hatte es in GroÃŸbritannien mehrere Angriffe auf jÃ¼dische Einrichtungen gegeben. Erst am Mittwoch wurden nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge im nahegelegenen Stadtteil Finchley zwei VerdÃ¤chtige festgenommen.



Im MÃ¤rz war im Londoner Stadtteil Golders Green ein Brandanschlag auf vier Krankenwagen einer jÃ¼dischen Hilfsorganisation verÃ¼bt worden.Â Die Polizei wertet den Vorfall als antisemitisch motiviertes Verbrechen, drei mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurden festgenommen. Zu der Tat bekannte sich die wenig bekannte islamistische Gruppe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Hayi) mit mutmaÃŸlichen Verbindungen zum Iran.



Starmer erklÃ¤rte im Onlinedienst X, die PolizeiprÃ¤senz werde erhÃ¶ht und "die Verantwortlichen werden gefunden und vor Gericht gestellt werden". Er zeigte sich "entsetzt angesichts der jÃ¼ngsten antisemitischen Brandanschlagsversuche im Norden von London". Er fÃ¼gte hinzu: "Das ist abscheulich und wird nicht toleriert werden. Angriffe auf unsere jÃ¼dische Gemeinschaft sind Angriffe auf GroÃŸbritannien."



Der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis sprach auf X von einer "Kampagne der Gewalt und EinschÃ¼chterung" gegenÃ¼ber Juden, die sich beschleunige. Zum GlÃ¼ck seien keine Leben zu Schaden gekommen. Doch dÃ¼rfe nicht gewartet werden, bis das VerstÃ¤ndnis entstehe, "wie gefÃ¤hrlich dies fÃ¼r die gesamte Gesellschaft ist".