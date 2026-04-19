Lies will chinesische Autoproduktion in VW-Werken "offen prÃ¼fen"

VW-Werk am Mittellandkanal in Wolfsburg, via dts Nachrichtenagentur

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Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) will den mÃ¶glichen Bau von chinesischen Autos in deutschen VW-Werken prÃ¼fen. "Das muss man offen diskutieren und prÃ¼fen, ob sich daraus Chancen fÃ¼r die Produktionsstandorte von VW und der Zulieferindustrie ergeben kÃ¶nnten", sagte Lies der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung".



Man kÃ¶nne nicht verhindern, dass chinesische Autobauer verstÃ¤rkt in den europÃ¤ischen Markt drÃ¤ngen, so der MinisterprÃ¤sident. Gleichzeitig mÃ¼sse die Auslastung der Werke gesichert werden. "Wir mÃ¼ssen fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten eine Antwort finden, wie das gelingen kann", sagte Lies. "Bald kommen neue Modelle auf den chinesischen Markt, die VW in China sowohl mit verlÃ¤sslichen und engen chinesischen Partnern gemeinsam, aber auch allein entwickelt hat und nun produziert. Da stellt sich ganz automatisch die Frage, welche Perspektiven sich daraus ergeben und ob man auch in Europa zusammenarbeiten kÃ¶nnte."



Der Autobauer, an dem das Land Niedersachsen mit 20 Prozent der Stimmrechtsaktien beteiligt ist, biete "eine weltweite Produktions- und LogistikfÃ¤higkeit, die kaum ein anderes Unternehmen hat", argumentierte der MinisterprÃ¤sident. "Durch Abschottung allein bleiben wir nicht erfolgreich - und schon gar nicht, indem wir sagen, wir wollen nichts miteinander zu tun haben. Die Frage ist, ob es uns gelingt, eine solche Kooperation auf AugenhÃ¶he zu entwickeln." Der Konzern passe sich immer wieder erfolgreich an neue Bedingungen an. "Deshalb bin ich zuversichtlich, dass das nicht nur hier erfolgreich gelingt, sondern dass Volkswagen mit unterschiedlichen Strategien fÃ¼r unterschiedliche MÃ¤rkte auch weltweit erfolgreich bleibt", so der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident.

