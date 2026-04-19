Trump kÃ¼ndigt neue Verhandlungen zwischen USA und Iran an

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat neue Verhandlungen mit dem Iran angekÃ¼ndigt. Eine US-Delegation werde am Montagabend in Islamabad in Pakistan sein, um Verhandlungen zu fÃ¼hren, schrieb er am Sonntag bei seinem Kurznachrichtendienst "Truth Social".



Zugleich warf er dem Iran vor, den Waffenstillstand in der StraÃŸe von Hormus gebrochen zu haben und Schiffe ins Visier genommen zu haben. Er verwies darauf, dass die USA einen "sehr fairen und vernÃ¼nftigen Deal" anbieten wÃ¼rden. "Ich hoffe, sie nehmen ihn an, denn wenn sie es nicht tun, werden die Vereinigten Staaten jedes einzelne Kraftwerk und jede einzelne BrÃ¼cke im Iran zerstÃ¶ren."



Zuvor hatte es Verwirrung um die erneute Sperrung der StraÃŸe von Hormus gegeben. Eigentlich wollte der Iran seine Blockade aufgeben, aber nachdem die USA die eigene Seeblockade von Schiffen, die iranische HÃ¤fen ansteuern, nicht aufhoben, wurde die Entscheidung wieder rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht. Die StraÃŸe von Hormus ist eine strategisch wichtige WasserstraÃŸe, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Ã–ltransports erfolgt. Die Kontrolle Ã¼ber diese Passage hat weitreichende geopolitische Auswirkungen und in den letzten Wochen den Ã–lpreis bereits hin- und hergewirbelt.

