Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts einer Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einer mÃ¶glichen Kerosin-Knappheit in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern erhÃ¶ht die Opposition den Druck auf die Bundesregierung.



"Die Energiekrise zeigt schonungslos, wie abhÃ¤ngig wir noch immer von fossilen Strukturen sind - und wie planlos diese Bundesregierung darauf reagiert", sagte GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Die Menschen wÃ¼rden das an der ZapfsÃ¤ule spÃ¼ren, aber auch an der wachsenden Sorge, ob der Sommerurlaub wie geplant stattfinden kÃ¶nne.



"Wer jetzt Fluggastrechte beschneiden will, statt den Verbrauch zu senken und klimaschÃ¤dlichen Luxus wie Privatjets konsequent zu bepreisen, setzt die falschen Signale - auch gegenÃ¼ber einer Wirtschaft, die dringend Planungssicherheit braucht", sagte Brantner und fuhr fort: "Und die Bundesregierung muss Tempo beim Aufbau einer nachhaltigen Kerosinproduktion machen. Dass seit einem Jahr nicht Ã¼ber eine grÃ¼ne Kerosin-Fabrik entschieden wird, obwohl Projekte und Mittel bereitstehen, ist ein politisches VersÃ¤umnis." Stattdessen "werden wir Zeugen der nÃ¤chsten Ã¶ffentlichen Auseinandersetzung zwischen Finanzminister und Wirtschaftsministerin", kritisierte die GrÃ¼nen-Vorsitzende.



Linken-Chefin Ines Schwerdtner Ã¼bte unterdessen scharfe Kritik an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Dass Reiche die Augen vor einer drohenden Knappheit verschlieÃŸt, fÃ¼gt sich in das Bild einer Ã¼berforderten Ministerin, die vor allem die Interessen ihrer Lobbyfreunde im Blick hat und nicht das groÃŸe Ganze", sagte Schwerdtner der "Rheinischen Post". Wer das Geschehen aufmerksam verfolge, erkenne unschwer, dass auch Kerosin in absehbarer Zeit knapp werden kÃ¶nnte. "Vor diesem Hintergrund sollte die Bundesregierung PrivatflÃ¼ge sowie FlÃ¼ge unter 500 Kilometern oder fÃ¼nf Stunden Zugzeit untersagen", so die Linken-Politikerin. Sie fuhr fort: "Es kann nicht sein, dass Superreiche weiterhin mit Privatjets unterwegs sind und dadurch ein ohnehin knappes Gut weiter verknappen."

