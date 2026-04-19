2. Liga: Schalke schlÃ¤gt MÃ¼nster klar und bleibt TabellenfÃ¼hrer

Kenan Karaman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 30. Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 4:1 gegen Schlusslicht PreuÃŸen MÃ¼nster gewonnen und damit die TabellenfÃ¼hrung gefestigt.



Die KÃ¶nigsblauen zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und festigten damit ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Bereits zur Halbzeit fÃ¼hrten die Gastgeber mit 2:0, was die Grundlage fÃ¼r den klaren Erfolg legte. ZunÃ¤chst brach Kenan Karaman in der 36. Minute den Bann und kÃ¶pfte Schalke nach einer Flanke von Ljubicic in FÃ¼hrung. Kurz vor der Pause erhÃ¶hte ein Eigentor von Jannis Heuer nach einer Ecke von Aouchiche. MÃ¼nster hatte bis dahin kaum Chancen und konnte offensiv keine Akzente setzen.



Nach dem Seitenwechsel setzte Schalke seinen Offensivdrang fort. In der 51. Minute profitierte Adil Aouchiche von einem Fehler des MÃ¼nsteraner Torwarts Schenk und erzielte das 3:0. Moussa Sylla machte in der 66. Minute noch den vierten Treffer der Hausherren, als er nach einer Vorlage von Karaman den Ball aus kurzer Distanz ins Tor befÃ¶rderte. In der 82. Minute gelang dann aber noch Shin Yamada ein Ehrentreffer fÃ¼r die GÃ¤ste.



Die Schalker haben nach dem Sieg drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Paderborn, wÃ¤hrend MÃ¼nster auf dem letzten Rang drei Punkte vom rettenden Ufer trennen. FÃ¼r Schalke geht es am kommenden Sonntag im Spitzengipfel gegen Paderborn weiter, MÃ¼nster ist bereits am Tag zuvor gegen Bielefeld gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 1:1, SpVgg Greuther FÃ¼rth - SV Darmstadt 98 3:2.

