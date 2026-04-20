Klare Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in NRW und Kiel

Deutscher Olympischer Sportbund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Bei BÃ¼rgerentscheiden in Nordrhein-Westfalen und Kiel hat sich eine klare Mehrheit der BÃ¼rger fÃ¼r die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele im Rahmen des Projekts "KÃ¶ln-Rhein-Ruhr" ausgesprochen. Insgesamt liege die Zustimmung bei rund zwei Dritteln der Stimmen, teilte NRW-MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) mit.



Etwa 1,4 Millionen Menschen gaben ihre Stimme ab. Besonders hervorzuheben sind die Zustimmungsraten in Aachen mit 76,3 Prozent, MÃ¶nchengladbach mit 74,4 Prozent und Gelsenkirchen mit 74,2 Prozent. Auch in den groÃŸen StÃ¤dten wie KÃ¶ln, DÃ¼sseldorf und Essen gab es ein klares Ja-Votum. In Kiel, wo unter anderem die Segelwettbewerbe stattfinden sollen, stimmten 63,5 Prozent bei dem BÃ¼rgerentscheid am Sonntag mit Ja und 36,5 Prozent mit Nein.



Das Projekt "KÃ¶ln-Rhein-Ruhr" ist einer von vier deutschen Bewerbern fÃ¼r Olympische Spiele. In MÃ¼nchen gab es bereits einen erfolgreichen BÃ¼rgerentscheid, in Hamburg soll am 31. Mai ein Referendum stattfinden. In Berlin ist kein BÃ¼rgerentscheid vorgesehen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird am 26. September Ã¼ber den deutschen Olympia-Kandidaten entscheiden.

