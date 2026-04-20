Wirtschaft

UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert

  • dts - 20. April 2026
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Katherina Reiche am 16.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In fast einem Jahr Amtszeit hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zwar Vertreter der groÃŸen Energiekonzerne getroffen, aber kein einziges Mal die der NaturschutzverbÃ¤nde oder des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Das bestÃ¤tigte das Bundeswirtschaftsministerium den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).

Die Bundesministerin fÃ¼r Wirtschaft und Energie habe sich seit Beginn ihrer Amtszeit mit Vertreter von EnBW, RWE, Eon und LEAG im Rahmen von bilateralen GesprÃ¤chen, Roundtables, Unternehmensbesuchen und weiteren Ã–ffentlichkeitsveranstaltungen getroffen, sagte ein Sprecher. Treffen mit Vertretern von BUND, Nabu, Greenpeace, DUH, Deutscher Naturschutzring, Germanwatch und VZBV hÃ¤tten auf Ministerinnenebene nicht stattgefunden. Das Ministerium stehe aber im Austausch mit den VerbÃ¤nden.

Vertreter der UmweltverbÃ¤nde beschreiben das VerhÃ¤ltnis zum Wirtschaftsministerium als auÃŸergewÃ¶hnlich schlecht. Der einzige Kontakt des Deutschen Naturschutzrings - einer Dachorganisation der UmweltverbÃ¤nde - zum Ministerium auf Leitungsebene sei ein Sammeltermin mit einem StaatssekretÃ¤r gewesen, sagte Tobias Pforte-von Randow, stellvertretender politischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des DNR, den Funke-Zeitungen. "Aus meiner Sicht war der Kontakt zur Ministeriumsspitze noch nie so schlecht wie derzeit."

Sascha MÃ¼ller-Kraenner, BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), sagte, unabhÃ¤ngig von der Parteifarbe habe es in der Vergangenheit immer einen Austausch der Ministeriumsleitung mit den UmweltverbÃ¤nden gegeben. "Es gab auch immer die Bereitschaft, sich Argumente anzuhÃ¶ren - aber das passiert unter dieser Hausleitung nur sehr eingeschrÃ¤nkt", sagte MÃ¼ller-Kraenner den Funke-Zeitungen. Die DUH etwa habe das Ministerium zu einer Konferenz im September eingeladen. "Da haben wir Monate im Voraus die Antwort bekommen, dass niemand aus dem ganzen Haus Zeit hat, teilzunehmen", sagte MÃ¼ller-Kraenner. "Ich finde das alles sehr befremdlich."

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