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Ãœber 28.000 irregulÃ¤re Migranten seit Mai 2025 zurÃ¼ckgewiesen

  • dts - 20. April 2026, 00:01 Uhr
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Deutsche Grenzkontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Seit EinfÃ¼hrung der erweiterten Grenzkontrollen im Mai 2025 hat die Bundespolizei mehr als 28.000 Menschen an der Einreise nach Deutschland gehindert. Dies berichtet der Focus unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums. Demnach wurden im Zeitraum von Mai 2025 bis zum 7. April 2026 insgesamt 28.684 irregulÃ¤re Migranten an der Grenze abgewiesen. Unter den zurÃ¼ckgewiesenen Personen befanden sich 1.242 Asylsuchende. 1.104 irregulÃ¤ren Migranten wurde die Einreise gestattet, da sie einer vulnerablen Gruppe angehÃ¶rten, etwa unbegleiteten MinderjÃ¤hrigen.

Die Zahl der AsylantrÃ¤ge, die in diesem Zeitraum in Deutschland gestellt wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als halbiert. 85.280 AsylerstantrÃ¤ge verzeichnete das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) von Mai 2025 bis MÃ¤rz 2026 (die Daten fÃ¼r April liegen noch nicht vor). Im Zeitraum von Mai 2024 bis MÃ¤rz 2025 registrierte das Bamf 181.337 AsylerstantrÃ¤ge. Das entspricht einem RÃ¼ckgang von rund 53 Prozent.

Daraus lÃ¤sst sich schlieÃŸen, dass die Zahl der neu ankommenden Asylbewerber in Deutschland zwar rÃ¼cklÃ¤ufig ist, jedoch weiter vielen irregulÃ¤ren Migranten die Einreise gelingt. Zudem ist nicht auszuschlieÃŸen, dass Personen, die bereits an der Grenze abgewiesen wurden, zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt erfolgreich einreisen und einen Asylantrag stellen. Angaben dazu, wie viele Antragsteller zuvor bereits an der Grenze abgewiesen wurden, liegen dem BMI laut einem Sprecher nicht vor.

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