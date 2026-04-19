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HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder

  • AFP - 19. April 2026, 21:25 Uhr
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Acht Kinder wurden erschossen
Bild: AFP

In einem mutmaÃŸlichen Fall von hÃ¤uslicher Gewalt hat ein Mann im US-Bundesstaat Louisiana am Sonntag acht Kinder erschossen. Sie waren zwischen einem und 14 Jahren alt. Der TÃ¤ter wurde auf der Flucht erschossen.

In einem mutmaÃŸlichen Fall von hÃ¤uslicher Gewalt hat ein Mann im US-Bundesstaat Louisiana am Sonntag acht Kinder erschossen. Der TÃ¤ter sei nach einerÂ Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen worden, teilten die BehÃ¶rden mit. Die acht Opfer in der GroÃŸstadt Shreveport seien zwischen einem und 14 Jahre alt gewesen, sagte der PolizistÂ Chris Bordelon. Einige von ihnen waren demnach die eigenen Kinder des SchÃ¼tzen.Â 

Bordelon sprach von einem Fall hÃ¤uslicher Gewalt.Â SchauplÃ¤tze der Bluttat seien drei HÃ¤user gewesen, die nun grÃ¼ndlich durchsucht wÃ¼rden. Die Ermittler gingen von einem einzelnen TÃ¤ter aus, seine IdentitÃ¤t wurde nicht mitgeteilt.

Zwei weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben ebenfalls angeschossen. Der Ã¶rtliche Sender KTBS berichtete, es handele sich um zwei Frauen, denen in den Kopf geschossen worden sei. AuÃŸerdem habe sich ein Junge verletzt, als er von einem Dach gesprungen sei.Â 

Der TÃ¤ter stahl nach der Tat ein Auto und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit Polizisten, die schlieÃŸlich das Feuer auf den Mann erÃ¶ffneten und ihn tÃ¶teten.Â 

Louisianas Gouverneur Jeff Landry erklÃ¤rte, er sei "untrÃ¶stlich" wegen der Gewalttat. Shreveports BÃ¼rgermeister Tom Arceneaux Ã¤uÃŸerte sich ebenfalls erschÃ¼ttert und sprach von einem "schrecklichen" Tag fÃ¼r seine Stadt. Waffengewalt ist ein alltÃ¤gliches Problem in den USA, wo es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt.Â 

Nach Angaben der Organisation Gun Violence Archive handelte es sich bei der Tat in Shreveport um den schlimmsten Fall von Waffengewalt in den USA seit dem Tod von acht Menschen in einem Vorort von Chicago im Januar 2024. Der Organisation zufolge starben im vergangenen Jahr in den USA fast 15.000 Menschen durch Waffen - Suizide nicht eingerechnet.

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