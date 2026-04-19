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Prognose: BÃ¼ndnis von Ex-PrÃ¤sident Radew liegt bei Wahl in Bulgarien deutlich vorn

  • AFP - 19. April 2026, 19:29 Uhr
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Radew bei seiner Stimmabgabe in Sofia
Bild: AFP

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich ein deutlicher Sieg des BÃ¼ndnisses des russlandfreundlichen Ex-PrÃ¤sidenten Radew ab. Sein Mitte-links-BÃ¼ndnis Progressives Bulgarien holte laut Nachwahlbefragungen am Sonntag rund 38 Prozent der Stimmen.

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich ein deutlicher Sieg des BÃ¼ndnisses des russlandfreundlichen Ex-PrÃ¤sidenten Rumen Radew ab. Sein Mitte-links-BÃ¼ndnis Progressives Bulgarien holte laut Nachwahlbefragungen am Sonntag rund 38 Prozent der Stimmen. Das konservative Mitte-rechts-BÃ¼ndnis GERB-SDS des ehemaligen Regierungschefs Bojko Borissow lag demnach mit 16 Prozent abgeschlagen auf dem zweiten Platz. Dahinter folgte den Nachwahlbefragungen zufolge das liberale BÃ¼ndnis PP-DB, das 14 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.Â 

Die Menschen im Ã¤rmsten Land der EU waren inmitten politischer InstabilitÃ¤t zum achten Mal in fÃ¼nf Jahren aufgerufen, ein neues Parlament zu wÃ¤hlen.Â 

WÃ¤hrend Borissows GERB-SDS die Ukraine und die Politik BrÃ¼ssels unterstÃ¼tzt, gilt Radew als russlandfreundlich. Der 62-JÃ¤hrige fordert eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Russland und sieht Sofia dabei als "ein sehr wichtiges Bindeglied". Er ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, da es nicht im Interesse seines "armen" Landes sei, dafÃ¼r Geld auszugeben. Allerdings hat Radew angekÃ¼ndigt, kein Veto gegen EU-BeschlÃ¼sse zum Ukraine-Krieg einzulegen.

Der frÃ¼here Luftwaffen-General hat im Wahlkampf der Korruption im Land den Kampf angesagt. Nach seiner Stimmabgabe in Sofia sagte er, er kÃ¤mpfe fÃ¼r ein "demokratisches, modernes und europÃ¤isches Bulgarien". Zugleich wÃ¼nsche er sich "pragmatische Beziehungen zu Russland, gegrÃ¼ndet auf gegenseitigem Respekt".

Ex-MinisterprÃ¤sidentÂ Borissow kritisierte, dass Radew mitnichten fÃ¼r einen Neuanfang stehe. Er hob im Wahlkampf Errungenschaften seiner Regierungszeit hervor: Seine Partei habe "die TrÃ¤ume der 1990er Jahre erfÃ¼llt". Borissow verwies dabei unter anderem auf die EinfÃ¼hrung des Euro zu Jahresbeginn.

Bulgarien steckt seit 2021 in einer politischen Krise, die Wahl soll nun der jahrelangen politischen InstabilitÃ¤t ein Ende bereiten. Seit der langjÃ¤hrige Regierungschef Borissow 2021 durch Anti-Korruptions-Proteste zu Fall gebracht worden war, hat keine Regierung lÃ¤nger als ein Jahr gehalten.

Auch die bislang letzte Regierung unter GERB-FÃ¼hrung trat im Dezember zurÃ¼ck - nachdem es zuvor ebenfalls Demonstrationen gegen die Korruption im Land gegeben hatte. Daraufhin legte Radew im Januar nach neun Jahren sein PrÃ¤sidentenamt nieder, um fÃ¼r das Amt des Regierungschefs zu kandidieren.

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