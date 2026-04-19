MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Borussia MÃ¶nchengladbach und der 1. FSV Mainz 05 haben sich zum Abschluss des 30. Bundesliga-Spieltags mit 1:1 unentschieden getrennt.
Die Gladbacher Gastgeber gingen frÃ¼h in FÃ¼hrung, als Joe Scally in der 7. Minute nach einem Zuspiel von Bolin aus 15 Metern ins linke Eck traf. Mainz drÃ¤ngte auf den Ausgleich, doch die Gladbacher Defensive hielt lange stand.
In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv, wobei beide Mannschaften Chancen hatten. Mainz erhÃ¶hte den Druck und versuchte, die kompakte Abwehr der Gastgeber zu durchbrechen. Die Fohlenelf verteidigte jedoch geschickt und lauerte auf Konterchancen.
Die Schlussphase war dann dramatisch: In der Nachspielzeit erhielt Mainz einen Elfmeter, nachdem Engelhardt Mwene im Strafraum unglÃ¼cklich am FuÃŸ traf. Nadiem Amiri verwandelte den StrafstoÃŸ mit der letzten Aktion sicher zum 1:1-Endstand.
Sport
1. Bundesliga: Mainz holt Last-Minute-Punkt in Gladbach
- dts - 19. April 2026, 21:31 Uhr
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MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Borussia MÃ¶nchengladbach und der 1. FSV Mainz 05 haben sich zum Abschluss des 30. Bundesliga-Spieltags mit 1:1 unentschieden getrennt.
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