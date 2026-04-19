Sport

1. Bundesliga: Mainz holt Last-Minute-Punkt in Gladbach

  • dts - 19. April 2026, 21:31 Uhr
Bild vergrößern: 1. Bundesliga: Mainz holt Last-Minute-Punkt in Gladbach
Nadiem Amiri (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Borussia MÃ¶nchengladbach und der 1. FSV Mainz 05 haben sich zum Abschluss des 30. Bundesliga-Spieltags mit 1:1 unentschieden getrennt.

Die Gladbacher Gastgeber gingen frÃ¼h in FÃ¼hrung, als Joe Scally in der 7. Minute nach einem Zuspiel von Bolin aus 15 Metern ins linke Eck traf. Mainz drÃ¤ngte auf den Ausgleich, doch die Gladbacher Defensive hielt lange stand.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv, wobei beide Mannschaften Chancen hatten. Mainz erhÃ¶hte den Druck und versuchte, die kompakte Abwehr der Gastgeber zu durchbrechen. Die Fohlenelf verteidigte jedoch geschickt und lauerte auf Konterchancen.

Die Schlussphase war dann dramatisch: In der Nachspielzeit erhielt Mainz einen Elfmeter, nachdem Engelhardt Mwene im Strafraum unglÃ¼cklich am FuÃŸ traf. Nadiem Amiri verwandelte den StrafstoÃŸ mit der letzten Aktion sicher zum 1:1-Endstand.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    1. Bundesliga: FC Bayern macht gegen Stuttgart Meisterschaft klar
    1. Bundesliga: FC Bayern macht gegen Stuttgart Meisterschaft klar

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart am 30. Bundesliga-Spieltag vorzeitig die 35. Meisterschaft

    Mehr
    1. Bundesliga: Freiburg schlÃ¤gt Heidenheim
    1. Bundesliga: Freiburg schlÃ¤gt Heidenheim

    Freiburg im Breisgau (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 30. Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen. In der ersten

    Mehr
    2. Liga: Schalke schlÃ¤gt MÃ¼nster klar und bleibt TabellenfÃ¼hrer
    2. Liga: Schalke schlÃ¤gt MÃ¼nster klar und bleibt TabellenfÃ¼hrer

    Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 30. Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 4:1 gegen Schlusslicht PreuÃŸen MÃ¼nster gewonnen und damit die

    Mehr
    Merz hÃ¤lt bei ErÃ¶ffnung der Hannover Messe PlÃ¤doyer fÃ¼r Standort Deutschland
    Merz hÃ¤lt bei ErÃ¶ffnung der Hannover Messe PlÃ¤doyer fÃ¼r Standort Deutschland
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken "prÃ¼fen"
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder
    HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder
    Klares Votum fÃ¼r deutsche Olympiabewerbung bei BÃ¼rgerentscheid in Kiel
    Klares Votum fÃ¼r deutsche Olympiabewerbung bei BÃ¼rgerentscheid in Kiel
    Prognose: BÃ¼ndnis von prorussischem Ex-PrÃ¤sidenten Radew bei Wahl in Bulgarien klar vorn
    Prognose: BÃ¼ndnis von prorussischem Ex-PrÃ¤sidenten Radew bei Wahl in Bulgarien klar vorn
    Dobrindt stellt polizeiliche KriminalitÃ¤tsstatistik vor
    Dobrindt stellt polizeiliche KriminalitÃ¤tsstatistik vor
    Merz empfÃ¤ngt PrÃ¤sident Lula vor deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen
    Merz empfÃ¤ngt PrÃ¤sident Lula vor deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise

    Top Meldungen

    BDI mahnt Merz zu Reformen
    BDI mahnt Merz zu Reformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BDI-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Tanja GÃ¶nner fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der Bundesregierung schnelle wirtschaftspolitische

    Mehr
    Lies will chinesische Autoproduktion in VW-Werken
    Lies will chinesische Autoproduktion in VW-Werken "offen prÃ¼fen"

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) will den mÃ¶glichen Bau von chinesischen Autos in deutschen VW-Werken prÃ¼fen. "Das

    Mehr
    Ministerin Reiche lÃ¤dt fÃ¼r Montag zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung ein
    Ministerin Reiche lÃ¤dt fÃ¼r Montag zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung ein

    Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs spricht Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Montag mit Vertreterinnen und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts