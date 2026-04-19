Politik

Klares Votum fÃ¼r deutsche Olympiabewerbung bei BÃ¼rgerentscheid in Kiel

  • AFP - 19. April 2026, 20:11 Uhr
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Flagge mit olympischen Ringen
Bild: AFP

Ein BÃ¼rgerentscheid Ã¼ber die geplante deutsche Olympiabewerbung hat in Kiel ein klares Votum fÃ¼r das Vorhaben ergeben. Wie die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt mitteilte, sprachen sich 63,5 Prozent der Teilnehmenden fÃ¼r eine Bewerbung aus.

Ein BÃ¼rgerentscheid Ã¼ber die geplante deutsche Olympiabewerbung hat in Kiel ein klares Votum fÃ¼r das Vorhaben ergeben. Wie die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt am Sonntag mitteilte, sprachen sich 63,5 Prozent der Teilnehmenden fÃ¼r eine Bewerbung aus. 36,5 Prozent stimmten demnach dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,1 Prozent.

Der Deutsche Olympische Sportbund mÃ¶chte Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen. Derzeit wird das Konzept erstellt. Es bewerben sich Berlin, MÃ¼nchen, Hamburg sowie 17 nordrhein-westfÃ¤lische StÃ¤dte unter dem Titel "KÃ¶ln.Rhein.Ruhr". Kiel ist als Standort der Segelwettbewerbe bei allen vier Bewerbungen an Bord.

BÃ¼rgerentscheide in den nordrhein-westfÃ¤lischen StÃ¤dten fanden in Form einer Briefwahl statt, deren Ergebnis ebenfalls fÃ¼r Sonntag erwartet wurde. In MÃ¼nchen stimmten die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger bereits im Oktober klar fÃ¼r eine Bewerbung, Termin fÃ¼r ein Referendum in Hamburg ist der 31. Mai, in Berlin ist keine Befragung geplant.

Der Kieler OberbÃ¼rgermeister Ulf KÃ¤mpfer (SPD) zeigte sich am Sonntag erfreut Ã¼ber das Votum in seiner Stadt. "Dieses Ergebnis ist ein starkes Zeichen und gibt uns ganz viel Power und RÃ¼ckenwind", erklÃ¤rte er. "Kiel.Sailing.City macht dem eigenen Namen alle Ehre." Die Kielerinnen und Kieler hÃ¤tten "richtig Lust auf Olympia und die damit verbundenen Chancen fÃ¼r unsere Stadt".

Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) sprach von einem "ganz starken Zeichen". "Kiel ist und bleibt eine begeisterte Sportstadt", erklÃ¤rte er. "Das tolle Ergebnis macht richtig Mut und gibt ordentlich RÃ¼ckenwind fÃ¼r die Olympiabewerbung", erklÃ¤rte Landesinnenministerin Magdalena Finke (CDU).

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