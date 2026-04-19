Wirtschaft

Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken "prÃ¼fen"

  • AFP - 19. April 2026, 15:20 Uhr
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Volkswagen-Werk in Wolfsburg
Bild: AFP

Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) will den mÃ¶glichen Bau von chinesischen Autos in deutschen VW-Werken 'offen prÃ¼fen'. DarausÂ kÃ¶nnten sich 'Chancen fÃ¼r die Produktionsstandorte von VW und der Zulieferindustrie' ergeben.

Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) will den mÃ¶glichen Bau von chinesischen Autos in deutschen VW-Werken "offen prÃ¼fen": "DasÂ muss man offenÂ diskutierenÂ und prÃ¼fen, ob sichÂ darausÂ Chancen fÃ¼r die Produktionsstandorte von VW und der Zulieferindustrie ergeben kÃ¶nnten", sagte Lies der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Montagsausgabe). Dem Land Niedersachsen gehÃ¶ren 20 Prozent der Stimmrechtsaktien an VW.Â 

"Dass die Chinesen in unsere europÃ¤ischen MÃ¤rkte drÃ¤ngen, werden wir nicht verhindernÂ kÃ¶nnen", sagte Lies. Das sei nichts UngewÃ¶hnliches. Auch japanische oder koreanischeÂ Wettbewerber seien "ja schon lange hier unterwegs und Volkswagen und die europÃ¤ischenÂ Autobauer sind dennoch sehr erfolgreich". FÃ¼r ihn stehe aber "im Fokus,Â die BeschÃ¤ftigung in unseren Werken bei Volkswagen zu sichern - und zwar in allen". Es gehe darum, die Werke auszulasten. Â 

Bald kÃ¤men neue Modelle auf den chinesischen Markt, die VW in China sowohl mit chinesischen Partnern gemeinsam, aber auch allein entwickelt habe und nun produziert.Â "Da stellt sich ganz automatisch die Frage, welche Perspektiven sich daraus ergebenÂ und ob man auch in Europa zusammenarbeitenÂ kÃ¶nnte", sagte Lies. VW biete "eine weltweite Produktions- und LogistikfÃ¤higkeit, die kaum ein anderes Unternehmen hat".

"Durch Abschottung allein bleiben wir nicht erfolgreich - und schon gar nicht, indem wir sagen, wir wollen nichts miteinander zu tun haben.Â Die Frage ist, ob es uns gelingt eine solche Kooperation auf AugenhÃ¶he zu entwickeln", fÃ¼gte Lies hinzu.Â Der Konzern passe sich immer wieder erfolgreich anÂ neue Bedingungen an. "Deshalb bin ich zuversichtlich, dass das nicht nur hier erfolgreich gelingt, sondern dass Volkswagen mit unterschiedlichen Strategien fÃ¼r unterschiedliche MÃ¤rkte auch weltweit erfolgreich bleibt."

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