Studie: EU-FÃ¶rderung stÃ¤rkt Wachstum in strukturschwachen Regionen

Leerstehende HÃ¤user (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Die StrukturfÃ¶rdermittel der EU haben geholfen, in strukturschwachen Regionen das Wachstum zu fÃ¶rdern. Das ergab eine neue Studie der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts.



"Unsere Berechnungen zeigen, dass ein Euro EU-FÃ¶rderung langfristig zu zwei Euro zusÃ¤tzlichem Bruttoinlandsprodukt fÃ¼hrte", sagte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der Ifo-Niederlassung. "Vor allem die FÃ¶rderung von Forschung, Wissenstransfer und Innovation wirkte sich positiv aus, da diese besonders hohe ProduktivitÃ¤tseffekte haben."



Deutschland erhielt in der FÃ¶rderperiode 2014 - 2020 fast 21 Milliarden Euro an StrukturfÃ¶rdermitteln von der EuropÃ¤ischen Union. Fast zwei Drittel davon kamen den strukturschwÃ¤cheren Regionen in Ostdeutschland zugute, weil diese nach den EU-Kriterien als besonders fÃ¶rderwÃ¼rdig eingestuft wurden. Die gefÃ¶rderten Gesamtinvestitionen lagen hier bei rund 700 Euro je Einwohner, in Westdeutschland hingegen nur bei etwa 150 Euro je Einwohner. Ohne diese UnterstÃ¼tzung wÃ¤ren die Ã¶ffentlichen Investitionen in Ostdeutschland deutlich geringer ausgefallen. Auch kleine und mittlere Unternehmen profitierten von den von der EU mitfinanzierten FÃ¶rderprogrammen.



"Wegen der klammen Finanzlage gerade auch der ostdeutschen LÃ¤nder und ihrer Kommunen hÃ¤tten viele Investitionen in Infrastruktur und wachstumsstÃ¤rkende Projekte nicht finanziert werden kÃ¶nnen", sagte Ragnitz. Angesichts der momentan laufenden Verhandlungen um den EU-Finanzrahmen 2028 - 2034 warnt er vor einer KÃ¼rzung dieser Mittel: "Eine EinschrÃ¤nkung der EU-FÃ¶rderung kÃ¶nnte gravierende negative Wirkungen haben."

