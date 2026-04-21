Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds

Auf vergessenen Konten schlummern hohe BetrÃ¤ge

In der deutschen BevÃ¶lkerung gibt es einer Umfrage zufolge groÃŸen Zuspruch fÃ¼r die Idee, Gelder auf vergessenen Bankkonten fÃ¼r gemeinnÃ¼tzige Zwecke zu verwenden. Wie die SOS-KinderdÃ¶rfer mitteilten, sprechen sich 86 Prozent der Befragten dafÃ¼r aus.

In der deutschen BevÃ¶lkerung gibt es einer Umfrage zufolge groÃŸen Zuspruch fÃ¼r die Idee, Gelder auf vergessenen Bankkonten fÃ¼r gemeinnÃ¼tzige Zwecke zu verwenden. Wie die Organisation SOS-KinderdÃ¶rfer weltweit am Dienstag mitteilte, sprechen sich 86 Prozent der Befragten dafÃ¼r aus, dass sogenanntes nachrichtenloses VermÃ¶gen nach einer angemessenen Frist in einen unabhÃ¤ngigen Sozialfonds flieÃŸen soll. Nur zwei Prozent finden demnach, das Geld solle bei den Banken verbleiben, acht Prozent bevorzugen eine Ãœbertragung an den Staat.



Die SOS-KinderdÃ¶rfer hoben hervor, dass es dabei um hohe BetrÃ¤ge geht: Laut einem Gutachten des Bundesforschungsministeriums lÃ¤gen bis zu 4,2 Milliarden Euro auf solchen Konten und der Verband Deutscher Erbenermittler schÃ¤tze das Volumen gar auf bis zu neun Milliarden Euro, erklÃ¤rte die Organisation. Bei nachrichtenlosen Konten geht es um Guthaben, auf die seit Jahren niemand mehr zugegriffen hat und fÃ¼r die sich keine Berechtigten melden. "Nach rund 30 Jahren dÃ¼rfen Banken diese Gelder als Gewinn verbuchen", erlÃ¤uterten die KinderdÃ¶rfer.



Deutschland sei bislang der einzige G7-Staat, der den Umgang mit nachrichtenlosem VermÃ¶gen nicht gesetzlich geregelt habe, monierte die Organisation. So flÃ¶ssen etwa in GroÃŸbritannien bereits seit 2008 Gelder von inaktiven Konten in einen Sozialfonds - bei lebenslanger RÃ¼ckzahlungsgarantie fÃ¼r die Inhaber. Der aktuelle Koalitionsvertrag sehe eine Ã¤hnliche Regelung vor, ein entsprechendes Gesetz gebe es bisher jedoch nicht. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heiÃŸt es, dass mit Geldern aus nachrichtenlosen Konten Ã¼ber einen Fonds "soziale Innovationen" gefÃ¶rdert werden sollten.



FÃ¼r die reprÃ¤sentative Umfrage wurden im Auftrag der SOS-KinderdÃ¶rfer im Februar insgesamt 1622 zufÃ¤llig ausgewÃ¤hlte Menschen ab 18 Jahren vom Institut Forsa befragt. Die Antworten ergaben dabei auch, dass die BundesbÃ¼rgerinnen und BundesbÃ¼rger zwar eine klare Meinung dazu haben, was mit vergessenen Geldern geschehen soll, zugleich jedoch selbst eher wenig dagegen tun, dass ihr eigenes VermÃ¶gen womÃ¶glich zum Problem wird.



Nur 30 Prozent der Befragten haben demnach ihre Konten, Depots und SchlieÃŸfÃ¤cher vollstÃ¤ndig dokumentiert und mit AngehÃ¶rigen oder Erben darÃ¼ber gesprochen. 24 Prozent haben hingegen bisher gar nichts dokumentiert, weitere 24 Prozent nur teilweise - und 14 Prozent haben zwar alles dokumentiert, aber nie mit ihren Erben darÃ¼ber gesprochen. "Wer seine VermÃ¶genswerte nicht dokumentiert und mit AngehÃ¶rigen bespricht, riskiert, dass das eigene Ersparte unauffindbar wird", erklÃ¤rte die VorstÃ¤ndin der SOS-KinderdÃ¶rfer weltweit, Petra Sorge-Booms, mit Blick auf diese DokumentationslÃ¼cke.