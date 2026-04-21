Umfrage: Klare Mehrheit fÃ¼r staatliche Entlastung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Energie- und Benzinpreise spricht sich eine deutliche Mehrheit der BundesbÃ¼rger weiterhin fÃ¼r staatliche Eingriffe zur Entlastung aus. Das ergab eine Forsa-Umfrage fÃ¼r die Sender RTL und ntv.
Rund drei Viertel (74 Prozent) befÃ¼rworten demnach staatliche UnterstÃ¼tzung, wÃ¤hrend nur etwa ein FÃ¼nftel (23 Prozent) dafÃ¼r ist, auf Eingriffe zu verzichten. Besonders groÃŸ ist die Zustimmung unter Haushalten mit niedrigerem Einkommen (81 Prozent bei unter 2.500 Euro). Aber auch in hÃ¶heren Einkommensgruppen Ã¼berwiegt die UnterstÃ¼tzung (69 Prozent bei 4.000 Euro und mehr).
Auch politisch zeigt sich ein breiter Konsens: Unter den AnhÃ¤ngern der Union sprechen sich 68 Prozent fÃ¼r staatliche Eingriffe aus, bei der SPD sind es 74 Prozent, bei der Linkspartei sogar 82 Prozent und bei den AfD-AnhÃ¤ngern 90 Prozent. Selbst unter den GrÃ¼nen-AnhÃ¤ngern, die mit 45 Prozent am hÃ¤ufigsten gegen Eingriffe sind, spricht sich eine knappe relative Mehrheit (48 Prozent) fÃ¼r staatliche MaÃŸnahmen aus. Insgesamt teilen damit nur Minderheiten die Position, auf staatliche Eingriffe zu verzichten.
Die Bundesregierung prÃ¼ft, nach einem Ende der Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran gemeinsam mit anderen Staaten MinenrÃ¤umboote zur Sicherung der Schifffahrt in die StraÃŸe von Hormus zu entsenden. Eine knappe Mehrheit der BundesbÃ¼rger (50 Prozent) unterstÃ¼tzt diesen VorstoÃŸ, wÃ¤hrend sich 42 Prozent dagegen aussprechen, acht Prozent Ã¤uÃŸern keine Meinung.
Besonders hoch ist die Zustimmung unter den AnhÃ¤ngern der CDU/CSU (70 Prozent) und der GrÃ¼nen (60 Prozent). Auch unter den SPD-AnhÃ¤ngern befÃ¼rwortet mit 51 Prozent eine knappe Mehrheit den Einsatz. Gespalten zeigen sich die AnhÃ¤nger der Linkspartei (jeweils 41 Prozent dafÃ¼r und dagegen), wÃ¤hrend die AfD-AnhÃ¤nger eine Entsendung mehrheitlich ablehnen (66 Prozent dagegen).
Regional zeigen sich kaum Unterschiede: In Westdeutschland sprechen sich 50 Prozent fÃ¼r den Einsatz aus, in Ostdeutschland 49 Prozent; die Ablehnung liegt bei 41 bzw. 45 Prozent.
Wirtschaft
Umfrage: Klare Mehrheit fÃ¼r staatliche Entlastung
- dts - 21. April 2026, 14:22 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Energie- und Benzinpreise spricht sich eine deutliche Mehrheit der BundesbÃ¼rger weiterhin fÃ¼r staatliche Eingriffe zur Entlastung aus. Das ergab eine Forsa-Umfrage fÃ¼r die Sender RTL und ntv.
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