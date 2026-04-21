Unbekannte haben in Brandenburg 70 Rinder von einer Weide gestohlen. Die TÃ¤ter verschafften sich Zutritt zu dem GelÃ¤nde in Uebigau-WahrenbrÃ¼ck und entwendeten die Tiere auf zunÃ¤chst nicht geklÃ¤rte Weise, wie die Polizei am Dienstag in Cottbus mitteilte.
Bemerkt wurde der Diebstahl am Dienstagmorgen. Laut Polizei betrug der Schaden rund 50.000 Euro.
Brennpunkte
Unbekannte stehlen 70 Rinder von Weide in Brandenburg
- AFP - 21. April 2026, 13:53 Uhr
Unbekannte haben in Brandenburg 70 Rinder von einer Weide gestohlen. Die TÃ¤ter verschafften sich Zutritt zu dem GelÃ¤nde in Uebigau-WahrenbrÃ¼ck und entwendeten die Tiere auf zunÃ¤chst nicht geklÃ¤rte Weise, wie die Polizei in Cottbus mitteilte.
Unbekannte haben in Brandenburg 70 Rinder von einer Weide gestohlen. Die TÃ¤ter verschafften sich Zutritt zu dem GelÃ¤nde in Uebigau-WahrenbrÃ¼ck und entwendeten die Tiere auf zunÃ¤chst nicht geklÃ¤rte Weise, wie die Polizei am Dienstag in Cottbus mitteilte.
Weitere Meldungen
Wegen der mutmaÃŸlichen Planung eines Anschlags in Berlin hat die Generalstaatsanwaltschaft in der Bundeshauptstadt Anklage gegen einen 23-jÃ¤hrigen Syrer erhoben. Er sollMehr
Der neue PrÃ¤sident des Reservistenverbands, Bastian Ernst, hat eine ErhÃ¶hung des Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre gefordert. "Wir sollten diese Ressourcen vonMehr
Nach einer Serie von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London haben die britischen StrafverfolgungsbehÃ¶rden Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben. DemMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Nationale Sicherheitsrat hat offenbar einen neuen Ausschuss zur Beobachtung der Versorgungslage beschlossen. Das berichtet die "FrankfurterMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - ARD, ZDF und mehrere MedienverbÃ¤nde fordern von der Politik einen Schutz gegen KI-Ausbeutung - und haben sich am Dienstag mit einem flehendenMehr
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Die StrukturfÃ¶rdermittel der EU haben geholfen, in strukturschwachen Regionen das Wachstum zu fÃ¶rdern. Das ergab eine neue Studie der DresdnerMehr