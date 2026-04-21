Unbekannte stehlen 70 Rinder von Weide in Brandenburg

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KÃ¼he auf Weide

Unbekannte haben in Brandenburg 70 Rinder von einer Weide gestohlen. Die TÃ¤ter verschafften sich Zutritt zu dem GelÃ¤nde in Uebigau-WahrenbrÃ¼ck und entwendeten die Tiere auf zunÃ¤chst nicht geklÃ¤rte Weise, wie die Polizei in Cottbus mitteilte.