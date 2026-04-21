Nach einer Serie von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London haben die britischen StrafverfolgungsbehÃ¶rden Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben. Dem Teenager werde Brandstiftung vorgeworfen, teilte die britische Polizei am Dienstag mit.Â
Bei dem jÃ¼ngsten Vorfall am Samstag war nach Angaben der Polizei eine Flasche mit einer brennbaren FlÃ¼ssigkeit durch das Fenster einer Synagoge in Harrow vor den Toren Londons geworfen worden. Daraufhin war ein Feuer ausgebrochen; Verletzte hatte es aber nicht gegeben. Im Anschluss hatte die Polizei einen 17-JÃ¤hrigen und einen 19-JÃ¤hrigen festgenommen. WÃ¤hrend der 19-JÃ¤hrige nun freigelassen wurde, wurde gegen den 17-JÃ¤hrigen Anklage erhoben.
Am Montag hatte die britische Polizei bekanntgegeben, eine Verbindung zwischen den AnschlÃ¤gen und dem Iran zu untersuchen. "Das ist Teil eines hybriden Krieges, der von Stellvertretern gefÃ¼hrt wird", sagte der Vize-Chef der Londoner Polizei, Matt Jukes. Demnach gab es insgesamt sechs Ã¤hnliche VorfÃ¤lle.
Brennpunkte
Teenager nach erneuten Angriff auf britische Synagoge angeklagt
- AFP - 21. April 2026, 13:40 Uhr
Nach einer Serie von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London haben die britischen StrafverfolgungsbehÃ¶rden Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben.
Nach einer Serie von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London haben die britischen StrafverfolgungsbehÃ¶rden Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben. Dem Teenager werde Brandstiftung vorgeworfen, teilte die britische Polizei am Dienstag mit.Â
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