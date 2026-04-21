Teenager nach erneuten Angriff auf britische Synagoge angeklagt

Angriff auf Synagoge in Harrow am Samstag

Nach einer Serie von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London haben die britischen StrafverfolgungsbehÃ¶rden Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben.

Nach einer Serie von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London haben die britischen StrafverfolgungsbehÃ¶rden Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben. Dem Teenager werde Brandstiftung vorgeworfen, teilte die britische Polizei am Dienstag mit.Â



Bei dem jÃ¼ngsten Vorfall am Samstag war nach Angaben der Polizei eine Flasche mit einer brennbaren FlÃ¼ssigkeit durch das Fenster einer Synagoge in Harrow vor den Toren Londons geworfen worden. Daraufhin war ein Feuer ausgebrochen; Verletzte hatte es aber nicht gegeben. Im Anschluss hatte die Polizei einen 17-JÃ¤hrigen und einen 19-JÃ¤hrigen festgenommen. WÃ¤hrend der 19-JÃ¤hrige nun freigelassen wurde, wurde gegen den 17-JÃ¤hrigen Anklage erhoben.



Am Montag hatte die britische Polizei bekanntgegeben, eine Verbindung zwischen den AnschlÃ¤gen und dem Iran zu untersuchen. "Das ist Teil eines hybriden Krieges, der von Stellvertretern gefÃ¼hrt wird", sagte der Vize-Chef der Londoner Polizei, Matt Jukes. Demnach gab es insgesamt sechs Ã¤hnliche VorfÃ¤lle.