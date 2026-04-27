Koblenz (dts Nachrichtenagentur) - Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die IdentitÃ¤tskontrolle eines Reisenden an der luxemburgisch-deutschen Grenze fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt.
Der KlÃ¤ger, der im Juni 2025 mit einem Linienbus von Luxemburg nach SaarbrÃ¼cken reiste, wurde von der Bundespolizei auf einem Rastplatz an der Bundesautobahn 8 einer verdachtsunabhÃ¤ngigen IdentitÃ¤tskontrolle unterzogen. Er klagte daraufhin mit der BegrÃ¼ndung, die Grenzkontrollen verstieÃŸen gegen den Schengener Grenzkodex, da die Bundesrepublik Deutschland deren WiedereinfÃ¼hrung und VerlÃ¤ngerung nicht ausreichend begrÃ¼ndet habe.
Die Koblenzer Richter gaben dem KlÃ¤ger recht und stellten fest, dass die IdentitÃ¤tsfeststellung am GrenzÃ¼bergang rechtswidrig war. Nach den einschlÃ¤gigen Vorschriften dÃ¼rfe die Bundespolizei zwar die IdentitÃ¤t einer Person zur Kontrolle des grenzÃ¼berschreitenden Verkehrs feststellen, dies gelte jedoch nur, wenn die Binnengrenzkontrollen unionsrechtskonform wiedereingefÃ¼hrt oder verlÃ¤ngert worden seien. Die VerlÃ¤ngerung der Binnengrenzkontrollen an der luxemburgisch-deutschen Grenze im Zeitraum vom 16. MÃ¤rz 2025 bis zum 15. September 2025 sei jedoch unionsrechtswidrig gewesen.
Artikel 25 des Schengener Grenzkodexes erlaube einem Mitgliedstaat die WiedereinfÃ¼hrung oder VerlÃ¤ngerung von Binnengrenzkontrollen nur unter auÃŸergewÃ¶hnlichen UmstÃ¤nden, wenn die Ã¶ffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit ernsthaft bedroht sei. Die Beklagte habe ihren Beurteilungsspielraum verletzt, da sie die Bedrohungslage nicht auf einer tragfÃ¤higen Tatsachengrundlage bewertet habe. Zudem habe sie nicht ausreichend dokumentiert, dass es sich um eine plÃ¶tzliche Entwicklung handele, die eine VerlÃ¤ngerung der Kontrollen rechtfertige. Gegen das Urteil wurde die Berufung zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zugelassen.
Brennpunkte
Gericht: Kontrolle an deutsch-luxemburgischer Grenze rechtswidrig
- dts - 27. April 2026, 12:45 Uhr
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Koblenz (dts Nachrichtenagentur) - Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die IdentitÃ¤tskontrolle eines Reisenden an der luxemburgisch-deutschen Grenze fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt.
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