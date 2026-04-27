EU-Kommissionschefin wirbt erneut fÃ¼r Mini-Atomkraftwerke

EU-KommissionsprÃ¤sidentin von der Leyen

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat sich erneut fÃ¼r den Bau von Mini-Atomkraftwerken ausgesprochen. In Berlin verwies sie darauf, dass sich Europa unabhÃ¤ngig von Importen fossiler EnergietrÃ¤ger wie Gas und Ã–l machen mÃ¼sse.

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat sich erneut fÃ¼r den Bau von Mini-Atomkraftwerken ausgesprochen. Zu Beginn einer Vorstandsklausur der Unions-Bundestagsfraktion in Berlin verwies von der Leyen am Montag darauf, dass sich Europa unabhÃ¤ngig von Importen fossiler EnergietrÃ¤ger wie Gas und Ã–l machen mÃ¼sse.Â Wie erneuerbare Energien kÃ¶nne auch Kernenergie in Europa erzeugt werden und sie belaste das Klima "weit weniger". Kernenergie sei zudem "grundlastfÃ¤hig". Hier erÃ¶ffneten "vor allem die neuen, kleinen modularen Reaktoren neue Perspektiven", sagte von der Leyen.



Die EU-Kommissionsvorsitzende verwies auf EU-Staaten wie Finnland oder Schweden, die auf eine Kombination aus "der ganzen Bandbreite der erneuerbaren Energien und Kernernergie" setzten. Auch die USA, China, GroÃŸbritannien und andere LÃ¤nder wÃ¼rden an den sogenannten "Small Modular Reactors" (SMR) forschen und in die Technologie investieren.



Der Iran-Krieg zeige erneut, dass die AbhÃ¤ngigkeit von importierter fossiler Energie Europa verwundbar mache, sagte von der Leyen. "Seit Beginn der Krise im Mittleren Osten haben wir 27 Milliarden Euro mehr bezahlt fÃ¼r Gas- und Ã–limporte, ohne ein einziges MolekÃ¼l an Energie zusÃ¤tzlich zu bekommen." Um diese AbhÃ¤ngigkeit zu verringern, mÃ¼sse Europa die auf dem Kontinent selbst produzierte Energie ausbauen. "Jede Kilowattstunde hier erzeugter Energie ist ein Beitrag zu wirtschaftlicher StabilitÃ¤t, zu bezahlbarer Energie und damit zur UnabhÃ¤ngigkeit Europas."



Die "Mini-Akw" werden von AtomkraftbefÃ¼rwortern als Option beworben, um Atomkraft zu geringeren Risiken und Kosten anwenden zu kÃ¶nnen. Auf deutscher Seite gibt es dazu keine konkreten PlÃ¤ne, allerdings auch Stimmen, die fÃ¼r ein solches Modell werben, unter anderem von CSU-Chef Markus SÃ¶der.



Auch aus dem von Katherina Reiche (CDU) gefÃ¼hrten Bundeswirtschaftsministerium wird gefordert, die SMR-Technologie zu prÃ¼fen. Reiche wird von UmweltverbÃ¤nden vorgeworfen, zugleich den Ausbau erneuerbarer Energien ausbremsen zu wollen. Experten aus dem SPD-gefÃ¼hrten Bundesumweltministerium halten die Mini-Atomkraftwerke fÃ¼r unwirtschaftlich.