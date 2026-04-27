Brennpunkte

EU-Kommissionschefin wirbt erneut fÃ¼r Mini-Atomkraftwerke

  • AFP - 27. April 2026, 12:30 Uhr
Bild vergrößern: EU-Kommissionschefin wirbt erneut fÃ¼r Mini-Atomkraftwerke
EU-KommissionsprÃ¤sidentin von der Leyen
Bild: AFP

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat sich erneut fÃ¼r den Bau von Mini-Atomkraftwerken ausgesprochen. In Berlin verwies sie darauf, dass sich Europa unabhÃ¤ngig von Importen fossiler EnergietrÃ¤ger wie Gas und Ã–l machen mÃ¼sse.

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat sich erneut fÃ¼r den Bau von Mini-Atomkraftwerken ausgesprochen. Zu Beginn einer Vorstandsklausur der Unions-Bundestagsfraktion in Berlin verwies von der Leyen am Montag darauf, dass sich Europa unabhÃ¤ngig von Importen fossiler EnergietrÃ¤ger wie Gas und Ã–l machen mÃ¼sse.Â Wie erneuerbare Energien kÃ¶nne auch Kernenergie in Europa erzeugt werden und sie belaste das Klima "weit weniger". Kernenergie sei zudem "grundlastfÃ¤hig". Hier erÃ¶ffneten "vor allem die neuen, kleinen modularen Reaktoren neue Perspektiven", sagte von der Leyen.

Die EU-Kommissionsvorsitzende verwies auf EU-Staaten wie Finnland oder Schweden, die auf eine Kombination aus "der ganzen Bandbreite der erneuerbaren Energien und Kernernergie" setzten. Auch die USA, China, GroÃŸbritannien und andere LÃ¤nder wÃ¼rden an den sogenannten "Small Modular Reactors" (SMR) forschen und in die Technologie investieren.

Der Iran-Krieg zeige erneut, dass die AbhÃ¤ngigkeit von importierter fossiler Energie Europa verwundbar mache, sagte von der Leyen. "Seit Beginn der Krise im Mittleren Osten haben wir 27 Milliarden Euro mehr bezahlt fÃ¼r Gas- und Ã–limporte, ohne ein einziges MolekÃ¼l an Energie zusÃ¤tzlich zu bekommen." Um diese AbhÃ¤ngigkeit zu verringern, mÃ¼sse Europa die auf dem Kontinent selbst produzierte Energie ausbauen. "Jede Kilowattstunde hier erzeugter Energie ist ein Beitrag zu wirtschaftlicher StabilitÃ¤t, zu bezahlbarer Energie und damit zur UnabhÃ¤ngigkeit Europas."

Die "Mini-Akw" werden von AtomkraftbefÃ¼rwortern als Option beworben, um Atomkraft zu geringeren Risiken und Kosten anwenden zu kÃ¶nnen. Auf deutscher Seite gibt es dazu keine konkreten PlÃ¤ne, allerdings auch Stimmen, die fÃ¼r ein solches Modell werben, unter anderem von CSU-Chef Markus SÃ¶der.

Auch aus dem von Katherina Reiche (CDU) gefÃ¼hrten Bundeswirtschaftsministerium wird gefordert, die SMR-Technologie zu prÃ¼fen. Reiche wird von UmweltverbÃ¤nden vorgeworfen, zugleich den Ausbau erneuerbarer Energien ausbremsen zu wollen. Experten aus dem SPD-gefÃ¼hrten Bundesumweltministerium halten die Mini-Atomkraftwerke fÃ¼r unwirtschaftlich.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nach SchÃ¼ssen bei Korrespondenten-Dinner mit Trump: Angreifer soll formell beschuldigt werden
    Nach SchÃ¼ssen bei Korrespondenten-Dinner mit Trump: Angreifer soll formell beschuldigt werden

    Nach dem Schusswaffenvorfall wÃ¤hrend des Korrespondenten-Dinners mit US-PrÃ¤sident Donald Trump soll der mutmaÃŸliche Angreifer am Montag einem Bundesgericht vorgefÃ¼hrt werden.

    Mehr
    Gericht: Kontrolle an deutsch-luxemburgischer Grenze rechtswidrig
    Gericht: Kontrolle an deutsch-luxemburgischer Grenze rechtswidrig

    Koblenz (dts Nachrichtenagentur) - Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die IdentitÃ¤tskontrolle eines Reisenden an der luxemburgisch-deutschen Grenze fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt.

    Mehr
    Hund beiÃŸt FÃ¼nfjÃ¤hrigen in Nordrhein-Westfalen in Kopf
    Hund beiÃŸt FÃ¼nfjÃ¤hrigen in Nordrhein-Westfalen in Kopf

    Ein Hund hat in Essen einen fÃ¼nfjÃ¤hrigen Jungen in den Kopf gebissen und dabei schwer verletzt. Der Hund griff den Jungen in einer Kleingartenanlage an, wie die Polizei in der

    Mehr
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    Studie: ZwÃ¶lf-Uhr-Tankregel bringt MineralÃ¶lkonzernen zusÃ¤tzliche Gewinne
    Studie: ZwÃ¶lf-Uhr-Tankregel bringt MineralÃ¶lkonzernen zusÃ¤tzliche Gewinne
    Iran-Krieg: Verbraucherstimmung in Deutschland sinkt weiter
    Iran-Krieg: Verbraucherstimmung in Deutschland sinkt weiter
    Vorsitzende des Tourismusausschusses: Preise fÃ¼r Flugtickets werden weiter steigen
    Vorsitzende des Tourismusausschusses: Preise fÃ¼r Flugtickets werden weiter steigen
    Kolumbien beschwÃ¶rt bei Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Energien neue Allianzen
    Kolumbien beschwÃ¶rt bei Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Energien neue Allianzen
    Urteil: Kontrolle an deutscher Grenze zu Luxemburg rechtswidrig
    Urteil: Kontrolle an deutscher Grenze zu Luxemburg rechtswidrig
    Trotz neuen ErdstoÃŸes: Japan hebt Warnung vor Mega-Beben auf
    Trotz neuen ErdstoÃŸes: Japan hebt Warnung vor Mega-Beben auf
    Datenabfluss nach Signal-Attacke laut Bundesregierung
    Datenabfluss nach Signal-Attacke laut Bundesregierung "gestoppt"
    FDP Hessen spricht sich fÃ¼r Kubicki als neuen Parteichef aus
    FDP Hessen spricht sich fÃ¼r Kubicki als neuen Parteichef aus
    Wadephul setzt im Ringen um Aufhebung der Hormus-Blockade auf UN-Sicherheitsrat
    Wadephul setzt im Ringen um Aufhebung der Hormus-Blockade auf UN-Sicherheitsrat

    Top Meldungen

    Verbraucherstimmung gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach
    Verbraucherstimmung gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach. Die Erwartungen der Verbraucher sÃ¤nken aktuell noch

    Mehr
    Ifo: Exporterwartungen leicht gestiegen
    Ifo: Exporterwartungen leicht gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im April auf +0,1 Punkte, nach -0,7

    Mehr
    Karliczek: Preise fÃ¼r Flugtickets werden noch weiter steigen
    Karliczek: Preise fÃ¼r Flugtickets werden noch weiter steigen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja Karliczek

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts