Ein Hund hat in Essen einen fÃ¼nfjÃ¤hrigen Jungen in den Kopf gebissen und dabei schwer verletzt. Der Hund griff den Jungen in einer Kleingartenanlage an, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Montag mitteilte. Demnach lief die Antikdogge am Freitag aus einer Parzelle und attackierte den FÃ¼nfjÃ¤hrigen, der mit seiner Familie in der Kleingartenanlage war. Er kam mit schweren Verletzungenb in ein Krankenhaus.
Der 29-jÃ¤hrige Halter befand sich wÃ¤hrend des Angriffs in seiner GartenhÃ¼tte und soll Alkohol getrunken haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Hund wurde in ein Tierheim gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Halter wegen fahrlÃ¤ssiger und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung.
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Hund beiÃŸt FÃ¼nfjÃ¤hrigen in Nordrhein-Westfalen in Kopf
- AFP - 27. April 2026, 12:41 Uhr
Ein Hund hat in Essen einen fÃ¼nfjÃ¤hrigen Jungen in den Kopf gebissen und dabei schwer verletzt. Der Hund griff den Jungen in einer Kleingartenanlage an, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mitteilte.
Ein Hund hat in Essen einen fÃ¼nfjÃ¤hrigen Jungen in den Kopf gebissen und dabei schwer verletzt. Der Hund griff den Jungen in einer Kleingartenanlage an, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Montag mitteilte. Demnach lief die Antikdogge am Freitag aus einer Parzelle und attackierte den FÃ¼nfjÃ¤hrigen, der mit seiner Familie in der Kleingartenanlage war. Er kam mit schweren Verletzungenb in ein Krankenhaus.
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