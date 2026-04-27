Hund beiÃŸt FÃ¼nfjÃ¤hrigen in Nordrhein-Westfalen in Kopf

Rettungswagen

Ein Hund hat in Essen einen fÃ¼nfjÃ¤hrigen Jungen in den Kopf gebissen und dabei schwer verletzt. Der Hund griff den Jungen in einer Kleingartenanlage an, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mitteilte.

Ein Hund hat in Essen einen fÃ¼nfjÃ¤hrigen Jungen in den Kopf gebissen und dabei schwer verletzt. Der Hund griff den Jungen in einer Kleingartenanlage an, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Montag mitteilte. Demnach lief die Antikdogge am Freitag aus einer Parzelle und attackierte den FÃ¼nfjÃ¤hrigen, der mit seiner Familie in der Kleingartenanlage war. Er kam mit schweren Verletzungenb in ein Krankenhaus.



Der 29-jÃ¤hrige Halter befand sich wÃ¤hrend des Angriffs in seiner GartenhÃ¼tte und soll Alkohol getrunken haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Hund wurde in ein Tierheim gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Halter wegen fahrlÃ¤ssiger und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung.