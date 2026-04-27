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Urteil: Kontrolle an deutscher Grenze zu Luxemburg rechtswidrig

  • AFP - 27. April 2026, 12:33 Uhr
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Bundespolizist bei Grenzkontrolle
Bild: AFP

Eine IdentitÃ¤tskontrolle an der deutsch-luxemburgischen Grenze im Juni 2025 ist laut einem Urteil rechtswidrig gewesen. Die VerlÃ¤ngerung der Grenzkontrollen in diesem Zeitraum verstieÃŸ gegen EU-Recht, wie das Verwaltungsgericht Koblenz entschied.

Eine IdentitÃ¤tskontrolle an der deutsch-luxemburgischen Grenze im Juni 2025 ist laut einem Urteil rechtswidrig gewesen. Die VerlÃ¤ngerung der Grenzkontrollen in diesem Zeitraum verstieÃŸ gegen EU-Recht, wie das Verwaltungsgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz am Montag mitteilte. Die Bundespolizei kÃ¶nne zwar die IdentitÃ¤t eines Menschen feststellen - das gilt aber nur, wenn die Binnengrenzkontrollen innerhalb der EU rechtskonform wiedereingefÃ¼hrt oder verlÃ¤ngert wurden. (Az.: 3 K 650/25.KO).Â 

In dem Fall ging es um die VerlÃ¤ngerung der Kontrollen an der deutsch-luxemburgischen Grenze vom 16. MÃ¤rz 2025 bis zum 15. September 2025. Das Bundesinnenministerium hatte die VerlÃ¤ngerung angeordnet, um irregulÃ¤re Migration und SchleuserkriminalitÃ¤t zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen.Â 

Der KlÃ¤ger war im Juni 2025 mit einem Linienbus von Luxemburg nach Deutschland gereist. An einem Rastplatz an der Autobahn 8 hinter dem GrenzÃ¼bergang Perl-Schengen im Saarland wurde er kontrolliert. Dagegen ging er gerichtlich vor. Mit der Klage wollte er die Feststellung erreichen, dass diese Kontrolle unrechtmÃ¤ÃŸig war.Â 

Das Verwaltungsgericht gab ihm nun Recht. Der Schengener Grenzkodex erlaubt einem Mitgliedsstaat die VerlÃ¤ngerung oder WiedereinfÃ¼hrung der Binnengrenzkontrollen nur, wenn die innere Sicherheit in diesem Staat ernsthaft bedroht ist, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung. AuÃŸerdem muss der Mitgliedsstaat, der die Kontrolle wiedereinfÃ¼hrt, die anderen EU-Staaten rechtzeitig Ã¼ber die GrÃ¼nde informieren. Â 

Bei der Frage, ob eine Bedrohung besteht, hat der Mitgliedsstaat einen Beurteilungsspielraum. Diesen habe die Bundesrepublik verletzt, entschieden die Richter. Die Bewertung zur Bedrohung der inneren Sicherheit basierte demnach nicht auf tragfÃ¤higen Tatsachen. Es lieÃŸe sich nicht beurteilen, ob die BehÃ¶rden wegen der angegebenen Migrationszahlen voraussichtlich erheblich unter Druck geraten und ob die VerlÃ¤ngerung der Kontrolle verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig ist.

Deutschland habe auf einzelne, von auslÃ¤ndischen StaatsangehÃ¶rigen verÃ¼bte schwere Gewaltstraftaten hingewiesen. Daraus lÃ¤sst sich laut der Entscheidung aber nicht auf eine generelle Ãœberforderung der nationalen BehÃ¶rden schlieÃŸen. Zudem dokumentierte die Bundesrepublik ihren Entscheidungsvorgang fÃ¼r die VerlÃ¤ngerung der Kontrollen nicht ausreichend, wodurch eine gerichtliche Kontrolle nicht mÃ¶glich ist.

SchlieÃŸlich handelt es sich bei der von der Bundesrepublik angenommenen Bedrohungslage nicht um eine plÃ¶tzliche Entwicklung. Migrationsbewegungen, die Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum hinweg auf einem gleichbleibenden Niveau sind, genÃ¼gen dem Verwaltungsgericht zufolge nicht.Â 

Gegen das Urteil kann noch Berufung zum Oberverwaltungsgericht eingelegt werden. Auch aktuell gibt es noch Grenzkontrollen, sie wurden zuletzt bis Mitte September dieses Jahres verlÃ¤ngert.

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