Mit einer Zeremonie an ihrer gemeinsamen Grenze haben Russland und Nordkorea den Bau der ersten StraÃŸenbrÃ¼cke zwischen den beiden LÃ¤ndern gefeiert. Die BrÃ¼cke, die im Sommer fÃ¼r den Verkehr freigegeben werden soll, sei ein "wahrhaft bahnbrechender Schritt in den russisch-nordkoreanischen Beziehungen", erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium in Moskau am Dienstag.
Moskau erklÃ¤rte weiter, die BrÃ¼cke werde dazu beitragen, "den Austausch in Handel, Wirtschaft und im HumanitÃ¤ren" zwischen dem Osten Russlands und Nordkorea zu fÃ¶rdern. Ihre Bedeutung gehe weit Ã¼ber ihre technische Aufgabe hinaus.
Die BrÃ¼cke Ã¼berspannt den Fluss Tumen, der die Grenze zwischen den beiden LÃ¤ndern darstellt. Dem russischen Verkehrsministerium zufolge ist sie fÃ¼r 300 Fahrzeuge und knapp 3000 Menschen pro Tag ausgelegt.Â
Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine haben sich die Beziehungen zwischen Moskau und PjÃ¶ngjang intensiviert. Unter anderem hat PjÃ¶ngjang tausende nordkoreanische Soldaten nach Russland geschickt, um in der Ukraine zu kÃ¤mpfen. Zuletzt hatte SÃ¼dkorea davor gewarnt, dass Russland und China die nordkoreanische Wirtschaft trotz internationaler Sanktionen wiederbeleben kÃ¶nnten.Â
Wirtschaft
Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
- AFP - 21. April 2026, 12:38 Uhr
Mit einer Zeremonie an der Grenze haben Russland und Nordkorea am Dienstag den Bau der ersten StraÃŸenbrÃ¼cke zwischen den beiden LÃ¤ndern gefeiert, die im Sommer fÃ¼r den Verkehr freigegeben werden soll.
Mit einer Zeremonie an ihrer gemeinsamen Grenze haben Russland und Nordkorea den Bau der ersten StraÃŸenbrÃ¼cke zwischen den beiden LÃ¤ndern gefeiert. Die BrÃ¼cke, die im Sommer fÃ¼r den Verkehr freigegeben werden soll, sei ein "wahrhaft bahnbrechender Schritt in den russisch-nordkoreanischen Beziehungen", erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium in Moskau am Dienstag.
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