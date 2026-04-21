Medien fordern Schutz gegen KI-Ausbeutung

Mikrofone von Journalisten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - ARD, ZDF und mehrere MedienverbÃ¤nde fordern von der Politik einen Schutz gegen KI-Ausbeutung - und haben sich am Dienstag mit einem flehenden Appell an die Ã–ffentlichkeit gewandt.



"Damit Medienunternehmen auch kÃ¼nftig eine vielfÃ¤ltige und demokratische Ã–ffentlichkeit sichern kÃ¶nnen, braucht es faire Rahmenbedingungen", heiÃŸt es in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung der Ã¶ffentlich-rechtlichen Sender und der VerbÃ¤nde BDZV, MVFP und VAUNET.



Konkret angemahnt werden Medien-, wettbewerbs- und urheberrechtliche Regelungen. Publizistische Medienanbieter mÃ¼ssten "die volle Kontrolle Ã¼ber die Nutzung ihrer Inhalte durch KI-Anbieter und -Plattformen behalten", heiÃŸt es in dem Forderungstext. Dies gelte insbesondere fÃ¼r die Verwendung redaktioneller Inhalte zum Training, aber auch fÃ¼r die Entwicklung KI-basierter Konkurrenzangebote zu Medienanbietern. Die Entscheidung Ã¼ber die Nutzung journalistischer Inhalte durch KI-Anbieter und Plattformen mÃ¼sse "der Hoheit der publizistischen Medienanbieter" unterliegen.



"Es bedarf darÃ¼ber hinaus klarer in Deutschland durchsetzbarer Rechte, die KI-Plattformen, die auf journalistische Inhalte zugreifen oder diese wirtschaftlich verwerten, zu einer angemessenen VergÃ¼tung der Medienanbieter verpflichten. Dies setzt die Offenlegung der Nutzung und Verwendung der journalistisch-redaktionellen Inhalte voraus."



Im Bereich Medienrecht erhoffen sich ARD, ZDF und die Verlage "eine konsequente Absicherung der Medienvielfalt gegen die Marktmacht digitaler KI-Gatekeeper". GroÃŸe Big-Tech-Plattformen nÃ¤hmen bereits seit LÃ¤ngerem eine zunehmend zentrale Rolle bei der Aggregation und PrÃ¤sentation von Medieninhalten ein. Der Einsatz generativer KI verstÃ¤rke diese Entwicklung.



Nach Ansicht der deutschen Medienanbieter geht der im MÃ¤rz vom EuropÃ¤ischen Parlament mit groÃŸer Mehrheit angenommene "Bericht Ã¼ber das Urheberrecht und generative kÃ¼nstliche Intelligenz" bereits in die richtige Richtung. Der Bericht sei eine Handlungsaufforderung an die EU-Kommission. "Wir fordern die Bundesregierung auf, sich aktiv in diesen Gesetzgebungsprozess einzubringen."

