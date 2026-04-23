Stromtankstelle fÃ¼r E-Auto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Im MÃ¤rz haben europÃ¤ische AutokÃ¤ufer so viele batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen wie noch nie. Wie Daten des Dienstleisters Dataforce fÃ¼r das "Handelsblatt" zeigen, ist die Zahl der Neuzulassungen von Stromern im MÃ¤rz auf rund 360.000 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von etwa 40 Prozent.



Damit wÃ¤chst das Elektrosegment deutlich stÃ¤rker als der europÃ¤ische Gesamtautomarkt, der den Daten zufolge um rund neun Prozent auf 1,7 Millionen zugelegt hat. Das liegt auch daran, dass die Neuzulassungen von Verbrenner-Modellen stark rÃ¼cklÃ¤ufig sind. Mit einem Minus von etwa 13 Prozent auf rund 470.000 nÃ¤hern sich die Zulassungszahlen von Autos mit Verbrennermotoren und Elektroantrieben weiter an.



Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt steigen Nachfrage und Absatz von E-Autos. Der frÃ¼here Finanzminister Christian Lindner und heutige Vertriebsvorstand des AutohÃ¤ndlers Autoland, sagte dem "Handelsblatt": "Im lÃ¤ndlichen Raum stellen wir in den vergangenen Wochen ein gestiegenes Interesse an E-Autos fest." Gekauft wÃ¼rden am Ende aber eher Plug-in-Hybride. Die Modelle, die Verbrennungs- und Elektromotor miteinander kombinieren, haben ebenfalls an PopularitÃ¤t gewonnen. Im MÃ¤rz legten die Neuzulassungen um 28 Prozent zu. In den grÃ¶ÃŸeren StÃ¤dten stellt sich die Situation anders dar als im lÃ¤ndlichen Raum. "In den Metropolen zieht auch der Absatz von E-Autos an", sagte Lindner.



Die Entwicklung ist aber nur zum Teil durch die Effekte des Iran-Krieges erklÃ¤rbar. ExperteneinschÃ¤tzungen zufolge wiegen derzeit noch zwei GrÃ¼nde schwerer: staatliche FÃ¶rderprogramme in ganz Europa und ein wachsendes Angebot an E-Autos.

