Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Konflikt um die Finanzierung der Gesundheitskosten der BÃ¼rgergeldbezieher dringen die Krankenkassen auf eine schrittweise Ãœbernahme durch den Bund.
"Wir schlagen bei der Ãœbernahme der Gesundheitskosten der BÃ¼rgergeldbezieher durch den Bund ein Stufenmodell vor", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbands, dem Nachrichtenportal T-Online. "Ich verstehe ja, dass die Bundesregierung nicht sofort die in Rede stehenden 12 Milliarden Euro dafÃ¼r aufbringen kann. Aber ein schrittweiser Aufbau der korrekten Finanzierung mÃ¼sste machbar sein."
Derzeit zahlt der Bund den Kassen monatlich 144 Euro pro BÃ¼rgergeldbezieher. Dieser Betrag allerdings deckt die Kosten nicht und belastet die Kassen mit geschÃ¤tzten 12 Milliarden Euro im Jahr. Der GKV-Spitzenverband hatte die Bundesregierung Ende 2025 in der Angelegenheit verklagt.
Blatt schlÃ¤gt nun vor: ZunÃ¤chst kÃ¶nnte der Bund vier Milliarden Euro zahlen, 2028 dann acht Milliarden und ab 2029 dann die vollstÃ¤ndige Kostendeckung durch alle Steuerzahler. "Das wÃ¤re auch in der aktuell schwierigen Haushaltslage ein vertrÃ¤gliches Vorgehen." Die Zusatzeinnahmen mÃ¼ssten dann nach seiner Aussage vollstÃ¤ndig der Entlastung der Beitragszahler dienen.
Wirtschaft
GKV-Kosten der BÃ¼rgergeldbezieher: Kassen wollen stufenweise Reform
- dts - 23. April 2026, 06:46 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Konflikt um die Finanzierung der Gesundheitskosten der BÃ¼rgergeldbezieher dringen die Krankenkassen auf eine schrittweise Ãœbernahme durch den Bund.
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