Neuer Ausschuss soll Versorgungslage beobachten

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Nationale Sicherheitsrat hat offenbar einen neuen Ausschuss zur Beobachtung der Versorgungslage beschlossen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Informationen aus dem geheim tagenden Gremium



Demnach sieht die Bundesregierung sich grundsÃ¤tzlich gut gerÃ¼stet fÃ¼r die angespannte weltweite Lage bei der Energieversorgung wegen des Iran-Krieges und der weiterhin nicht freien Durchfahrt durch die StraÃŸe von Hormus. Doch zugleich sei unter anderem ein neuer StaatssekretÃ¤rausschuss betroffener Ministerien beschlossen worden, um auf hÃ¶herer Ebene weiter die Versorgungslage zu beobachten und gegebenenfalls schnell eingreifen zu kÃ¶nnen.



Bei der Sitzung am Montagabend trug nach Informationen aus der Bundesregierung Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ausfÃ¼hrlich zu dem Thema vor. Dabei soll sie deutlich gemacht haben, dass es bei der Energieversorgung keine Notlage gebe. Auf absehbare Zeit soll die Versorgungssicherheit gewÃ¤hrleistet sein. Im Nationalen Sicherheitsrat soll auch ausfÃ¼hrlich Ã¼ber die Situation der Raffinerien im Land gesprochen worden sein und darÃ¼ber, inwieweit diese ihre Produktion von Kerosin und Benzin aus RohÃ¶l anpassen kÃ¶nnen. Derzeit bezieht Deutschland RohÃ¶l vor allem aus Norwegen, Amerika, Kasachstan und zunehmend auch Nigeria. Sowohl die laufende Versorgung mit RohÃ¶l als auch die MÃ¶glichkeiten der Raffinerien, die benÃ¶tigten Produkte herzustellen, wÃ¼rden deutlich machen, dass keine Krisenlage vorherrsche, hieÃŸ es.



In der Runde im Kanzleramt wurde dem Bericht zufolge auch vorgetragen, wie Deutschland sich darauf vorbereitet, sich an der Sicherungsmission der StraÃŸe von Hormus zu beteiligen. Dazu hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag auch an GesprÃ¤chen in Paris teilgenommen. Wenn die Kampfhandlungen eingestellt sind und auf Grundlage einer internationalen Resolution auch ein Bundestagsmandat vorliegt, will Deutschland mit Minenjagdbooten und zur SeefernaufklÃ¤rung mit Flugzeugen zu der Mission beitragen.



Im Sicherheitsrat wurde nach Informationen der FAZ auch zum Vorgehen gegen die russische Schattenflotte ein Beschluss gefasst. Mit diesen Schiffen wird trotz EU-Sanktionen weiter russisches Ã–l durch die Ostsee transportiert. Zuletzt waren Schiffe der Schattenflotte vermehrt durch deutsche GewÃ¤sser gefahren, unter anderem offenbar, weil Schweden die eigenen Kontrollen verschÃ¤rft und auch schon Tanker festgesetzt und durchsucht hat. Die deutschen BehÃ¶rden agierten hingegen zurÃ¼ckhaltender. Am vergangenen Freitag hatten die GrÃ¼nen mit einem Antrag im Bundestag ein robusteres deutsches Vorgehen gegen die russische Schattenflotte gefordert.



Im Nationalen Sicherheitsrat kommen im Kanzleramt die auÃŸen- und sicherheitspolitisch relevanten Ministerinnen und Minister sowie Vertreter der SicherheitsbehÃ¶rden und Nachrichtendienste zusammen. Auch Vertreter der BundeslÃ¤nder waren am Montagabend dazu geladen, unter anderem der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD).

