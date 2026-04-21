Einen Tag vor Auslaufen der Waffenruhe im Iran-Krieg Zweifel an neuen Verhandlungen

StraÃŸenszene in Teheran

Kurz vor Auslaufen des Waffenruheabkommens zwischen den USA und dem Iran wachsen Zweifel an neuen Friedensverhandlungen. US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte, ohne neue Verhandlungen werde die Feuerpause 'Mittwochabend, US-amerikanische Zeit' enden.

Einen Tag vor Auslaufen des zweiwÃ¶chigen Waffenruheabkommens zwischen den USA und dem Iran wachsen Zweifel an neuen Verhandlungen Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe. Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Dienstag, "weder eine Haupt- noch eine Nebendelegation" seien bislang ins Verhandlungsland Pakistan aufgebrochen.Â Beide Seiten Ã¼berzogen sich zudem erneut mit Drohungen. US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte, ohne neue Verhandlungen werde die Feuerpause "Mittwochabend, US-amerikanische Zeit" enden.



Im iranischen Staatsfernsehen hieÃŸ es, Berichte Ã¼ber eine Abreise einer Delegation aus Teheran zu GesprÃ¤chen mit US-Vertretern in Islamabad seien falsch. Eine Teilnahme an den mÃ¶glichen Verhandlungen hÃ¤nge von der "Ã„nderung des Verhaltens und der Position der Amerikaner" ab, zitierte das Fernsehen ungenannte iranische Vertreter. BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) rief den Iran "dringend" dazu auf, "konstruktiv" mit den USA zu verhandeln.



Der iranische ChefunterhÃ¤ndler, ParlamentsprÃ¤sidenten Mohammed Bagher Ghalibaf, hatte zuvor im Onlinedienst X erklÃ¤rt, im Falle einer Wiederaufnahme des Iran-Krieges stÃ¼nden Teheran "neue TrÃ¼mpfe auf dem Schlachtfeld" zur VerfÃ¼gung. Die Islamische Republik habe sich "in den vergangenen zwei Wochen" darauf vorbereitet, diese "auszuspielen". Ghalibaf bekrÃ¤ftigte zudem, Teheran akzeptiere "keine Verhandlungen im Schatten von Drohungen".Â



US-PrÃ¤sident Trump nannte eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe "hÃ¶chst unwahrscheinlich". Zuvor hatte es in Washington geheiÃŸen, eine US-Delegation unter der Leitung von VizeprÃ¤sident JD Vance solle "bald" in Islamabad eintreffen. Vorerst gab es dafÃ¼r aber keine offizielle BestÃ¤tigung.



Trump drohte dem Iran erneut mit massiven Angriffen. Sollten die US-Forderungen bis zum Ende der Waffenruhe nicht erfÃ¼llt werden, "werden viele Bomben explodieren", sagte er dem Sender PBS. Zudem wÃ¼rden die USA die Blockade iranischer HÃ¤fen nur im Falle eines "Deals" mit dem Iran aufheben, schrieb Trump in Onlinediensten.Â



Vor etwas mehr als einer Woche waren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan ergebnislos geblieben. Beide Seiten warfen sich unter anderem vor, gegen die am 8. April in Kraft getretene Feuerpause verstoÃŸen zu haben. Zudem ist die Blockade der StraÃŸe von Hormus ein Streitthema.



Weiterer Streitpunkt zwischen Washington und Teheran ist die Urananreicherung, die Iran nicht aus der Hand geben will. Trump kÃ¼ndigte einen langwierigen Prozess an, um Uran aus dem Iran herauszuholen. Die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im Juni des vergangenen Jahres hÃ¤tten eine "komplette und totale AuslÃ¶schung" der Atomanlagen zur Folge gehabt, erklÃ¤rte er. "Daher wird es ein langer und schwieriger Prozess sein, das wieder auszugraben", fÃ¼gte er mit Blick auf das Uran hinzu. Trump will dieses nach einem Friedensabkommen mit dem Iran in die USA bringen.Â



Der Iran hatte eine angebliche Bereitschaft zur Ãœbergabe seines angereicherten Urans im Rahmen der Verhandlungen mit den USA am Freitag allerdings dementiert. "Irans angereichertes Uran wird nirgendwohin transferiert", sagte der Sprecher des iranischen AuÃŸenministeriums, Esmail Bakaei.



Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben. Trump hatte den Ende Februar begonnenen Krieg gegen den Iran unter anderem damit begrÃ¼ndet, Teheran stehe kurz vor dem Bau von Atomwaffen und kÃ¶nne damit "bald" sogar die USA angreifen.