Politik

Trump: Der Iran hat "zahlreiche Male" gegen vereinbarte Feuerpause verstoÃŸen

  • AFP - 21. April 2026, 13:57 Uhr
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US-PrÃ¤sident Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat der iranischen Seite vorgeworfen, wiederholt gegen die Feuerpause im Iran-Krieg verstoÃŸen zu haben. Am Mittwoch soll diese auslaufen. An mÃ¶glichen neuen Verhandlungen Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe gibt es Zweifel.

Einen Tag vor Ende der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat US-PrÃ¤sident Donald Trump der iranischen Seite vorgeworfen, wiederholt gegen die getroffene Vereinbarung verstoÃŸen zu haben. Die Islamische Republik habe die Feuerpause "zahlreiche Male" verletzt, erklÃ¤rte Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social.Â 

Die zwischen dem Iran und den USA vereinbarte Waffenruhe war am 8. April in Kraft getreten. Beide Seiten warfen sich seitdem vor, gegen die Vereinbarung verstoÃŸen zu haben. Am Mittwoch soll die Feuerpause auslaufen. An mÃ¶glichen neuen Verhandlungen Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe gibt es immer stÃ¤rker Zweifel. Bereits vor etwas mehr als einer Woche waren erste Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan ergebnislos geblieben.

Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Teheran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.

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