Erster Kardinal: Münchner Erzbischof Marx lässt Segnung homosexueller Paare zu

Reinhard Marx

Als erster Kardinal in Deutschland lässt der Münchner Erzbischof Reinhard Marx die Segnung homosexueller Paare zu. Marx empfahl den Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Erzbistum München und Freising die Umsetzung einer entsprechenden Handreichung.

Als erster Kardinal in Deutschland lässt der Münchner Erzbischof Reinhard Marx die Segnung homosexueller Paare zu. Marx habe den Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Erzbistum München und Freising die Umsetzung einer entsprechenden Handreichung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz empfohlen, teilte ein Sprecher des Kardinals am Dienstag auf Anfrage mit. Er bestätigte damit einen Bericht der katholischen Zeitung "Tagespost" aus Würzburg.



In zahlreichen deutschen Bistümern ist die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare bereits Praxis. Die Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken veröffentlichten vor etwa einem Jahr eine Handreichung, wie Paare, die nach katholischem Kirchenrecht nicht heiraten können, dennoch kirchlich gesegnet werden können. Dazu zählen neben gleichgeschlechtlichen Paaren auch nach einer Scheidung wiederverheiratete Paare.



Die Segnungen sind weltkirchlich umstritten. Der vor einem Jahr gestorbene Papst Franziskus erlaubte 2023 zwar grundsätzlich eine Segnung. Der Vatikan macht dafür aber strenge Vorgaben. So müssen die Segnungen sehr kurz sein und dürfen nicht in einem Gottesdienst stattfinden.



Die deutsche Regelung geht darüber hinaus, was insbesondere Konservative scharf kritisieren. So lehnt der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki eine Umsetzung der Handreichung ab. Im Erzbistum Köln sind Segnungen homosexueller Paare weiter nicht möglich.