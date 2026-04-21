Wirtschaft

Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen

  • AFP - 21. April 2026, 11:15 Uhr
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Kevin Warsh in einer Diskussionsrunde (2. von links)
Bild: AFP

Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, will nach AFP-Informationen vor dem US-Senat seinen Einsatz fÃ¼r die UnabhÃ¤ngigkeit der Notenbank zusichern.

Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Kandidat fÃ¼r das Amt des Chefs der Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, will am Dienstag vor dem US-Senat seinen Einsatz fÃ¼r die UnabhÃ¤ngigkeit der Notenbank zusichern. Das geht aus seinem Eingangsstatement fÃ¼r die AnhÃ¶rung hervor, das der Nachrichtenagentur AFP vorab vorlag. "Ich setze mich dafÃ¼r ein, dass die Gestaltung der Geldpolitik weiterhin streng unabhÃ¤ngig bleibt", heiÃŸt es dort.

Mit Blick auf die Trump vorgeworfene Einmischung in die Zinspolitik der Fed will der 56-JÃ¤hrige laut seinem vorbereitetem Eingangsstatement aber auch sagen: "Ich glaube nicht, dass die operative UnabhÃ¤ngigkeit der Geldpolitik besonders gefÃ¤hrdet ist, wenn gewÃ¤hlte AmtstrÃ¤ger - PrÃ¤sidenten, Senatoren oder Abgeordnete - ihre Ansichten zu den ZinssÃ¤tzen Ã¤uÃŸern." Zentralbanker mÃ¼ssten stark genug sein, "um sich eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen anzuhÃ¶ren".

Die fÃ¼r 10.00 Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) angesetzte AnhÃ¶rung wird mit Spannung erwartet: Um die Nachfolge des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell anzutreten, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet, muss Warsh den Senatsausschuss Ã¼berzeugen. Alle elf demokratischen Senatoren in dem Gremium drÃ¤ngen darauf, das Nominierungsverfahren zu verschieben. Und auch bei den Republikanern gibt es einen Abweichler.

Hintergrund sind von Trump selbst angestoÃŸene Justizermittlungen gegen Powell und Fed-Gouverneurin Lisa Cook wegen angeblich Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung des Fed-GebÃ¤udes in Washington. Solange die Ermittlungen laufen, weigert sich der republikanische Senator Thom Tillis, der Personalie Warsh zuzustimmen. Ohne Tillis' Stimme kÃ¶nnte die BestÃ¤tigung von Trumps Wunschkandidat in einer HÃ¤ngepartie enden, denn die Republikaner haben nur 13 Senatoren in dem Ausschuss.

Warsh dÃ¼rfte sich einer scharfen Befragung stellen mÃ¼ssen. Die Fragen der Senatoren dÃ¼rften neben Warshs Meinungen zu Finanz- und Wirtschaftsfragen auch auf auf Themen wie seinen persÃ¶nlichen Wohlstand und seine Beziehungen zum verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein abzielen.Â 

Seinem vorbereiteten Eingangsstatement zufolge wird Warsh in seinen Ã„uÃŸerungen auch versichern, gegen die Inflation vorgehen zu wollen. "Inflation ist eine Entscheidung, und die Fed muss dafÃ¼r die Verantwortung Ã¼bernehmen", sagt Warsh laut dem Dokument, Ã¼ber das zunÃ¤chst das Nachrichtenportal Politico berichtete. PreissprÃ¼nge brÃ¤chten den BÃ¼rgern "schweren Schaden" bei.

Die AnhÃ¶rung sei wichtig, denn sie biete Walsh "die erste Gelegenheit seit seiner Nominierung durch den PrÃ¤sidenten, zu zeigen, dass er beabsichtigt, ein glaubwÃ¼rdiger, unabhÃ¤ngiger Zentralbanker zu sein", sagte David Wessel von der Denkfabrik Brookings Institution. Warsh mÃ¼sse aber auch "darauf achten, Trump nicht zu verÃ¤rgern" und zugleich den Eindruck vermeiden, dass er "schwach ist oder politischem Druck unterliegt".

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