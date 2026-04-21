Fast 500 Mitglieder der berÃ¼chtigten kriminellen Bande Mara Salvatrucha (MS-13) mÃ¼ssen sich in El Salvador vor Gericht verantworten. Den 486 mutmaÃŸlichen Bandenmitgliedern werden 47.000 in den Jahren 2012 bis 2022 begangene Straftaten zur Last gelegt, darunter 29.000 TÃ¶tungsdelikte, wie die Generalstaatsanwaltschaft zum Prozessbeginn am Montag erklÃ¤rte. Bei den Angeklagten handele es sich unter anderem um AnfÃ¼hrer und GrÃ¼ndungsmitglieder der MS-13.
Nach Angaben der StaatsanwÃ¤lte liegen "reichlich Beweise" vor, um HÃ¶chststrafen gegen die Angeklagten zu verhÃ¤ngen. In dem Massenprozess soll nun Ã¼ber das Schicksal der inhaftierten Angeklagten entschieden werden. Diese kÃ¶nnen das Verfahren per Videokonferenz aus dem GefÃ¤ngnis verfolgen.
El Salvadors PrÃ¤sident Nayib Bukele verfolgt einen harten Kurs gegen kriminelle Banden. Im MÃ¤rz 2022 hatte er den Ausnahmezustand ausgerufen, damit sind Festnahmen ohne Haftbefehl mÃ¶glich. Mehr als 90.000 Menschen wurden seither festgenommen. Nach Angaben von Menschenrechtlern starben mehr als 450 Menschen in den GefÃ¤ngnissen des Landes.
Laut der Regierung von El Salvador sind die Banden MS-13 und Barrio 18 verantwortlich fÃ¼r den Tod von rund 200.000 Menschen in den vergangenen drei Jahrzehnten. Die beiden Banden kontrollierten in der Vergangenheit zeitweise rund 80 Prozent des Landes, El Salvador hatte eine der hÃ¶chsten Mordraten der Welt. Seit Beginn von Bukeles hartem Kurs ging die Mordrate deutlich zurÃ¼ck.Â
Menschenrechtsorganisationen werfen den BehÃ¶rden jedoch VerstÃ¶ÃŸe vor: Zahlreiche Inhaftierte sitzen demnach seit Jahren ohne ordentliches Verfahren in Haft, es gebe Berichte Ã¼ber Folter und mehr als 500 nicht aufgeklÃ¤rte TodesfÃ¤lle in GefÃ¤ngnissen des Landes.
Brennpunkte
Fast 500 mutmaÃŸliche Banden-Mitglieder stehen in El Salvador vor Gericht
- AFP - 21. April 2026, 12:57 Uhr
Fast 500 Mitglieder der berÃ¼chtigten kriminellen Bande Mara Salvatrucha (MS-13) mÃ¼ssen sich in El Salvador vor Gericht verantworten. Den 486 mutmaÃŸlichen Bandenmitgliedern werden 47.000 in den Jahren 2012 bis 2022 begangene Straftaten zur Last gelegt.
Fast 500 Mitglieder der berÃ¼chtigten kriminellen Bande Mara Salvatrucha (MS-13) mÃ¼ssen sich in El Salvador vor Gericht verantworten. Den 486 mutmaÃŸlichen Bandenmitgliedern werden 47.000 in den Jahren 2012 bis 2022 begangene Straftaten zur Last gelegt, darunter 29.000 TÃ¶tungsdelikte, wie die Generalstaatsanwaltschaft zum Prozessbeginn am Montag erklÃ¤rte. Bei den Angeklagten handele es sich unter anderem um AnfÃ¼hrer und GrÃ¼ndungsmitglieder der MS-13.
Weitere Meldungen
Ein betrunkener 15-JÃ¤hriger hat im Landkreis Konstanz mit einem Auto einen Unfall verursacht und ist anschlieÃŸend vor der Polizei geflÃ¼chtet. Der Jugendliche wurde nach einerMehr
Der nicaraguanische Staatschef Daniel Ortega hat US-PrÃ¤sident Donald Trump wegen des Iran-Kriegs vorgeworfen, "geistig verwirrt" zu sein. "Ein Krieg, der so gefÃ¼hrt wird, wie esMehr
Ein Verfahren gegen einen Berliner, der 2018 im Alter von 15 Jahren eine 14-jÃ¤hrige MitschÃ¼lerin erstach, hat nicht gegen die EuropÃ¤ische Menschenrechtskonvention verstoÃŸen.Mehr
Top Meldungen
Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Deutschland haben sich in der Umfrage vom April 2026 weiter verschlechtert. Sie liegen mit -17,2 ZÃ¤hlern umMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Seit der EinfÃ¼hrung des Ã–sterreich-Modells an den deutschen Tankstellen am 1. April 2026 ist das Niveau der Kraftstoffpreise im Vergleich zurMehr
In der TÃ¼rkei sind 110 Minenarbeiter 200 Kilometer in die Hauptstadt Ankara gewandert, um dort einen Hungerstreik wegen unbezahlter GehÃ¤lter vor dem Energieministerium zuMehr