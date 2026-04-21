Fast 500 mutmaÃŸliche Banden-Mitglieder stehen in El Salvador vor Gericht

Protest fÃ¼r die Freilassung von Inhaftierten in El Salvador

Fast 500 Mitglieder der berÃ¼chtigten kriminellen Bande Mara Salvatrucha (MS-13) mÃ¼ssen sich in El Salvador vor Gericht verantworten. Den 486 mutmaÃŸlichen Bandenmitgliedern werden 47.000 in den Jahren 2012 bis 2022 begangene Straftaten zur Last gelegt.

Fast 500 Mitglieder der berÃ¼chtigten kriminellen Bande Mara Salvatrucha (MS-13) mÃ¼ssen sich in El Salvador vor Gericht verantworten. Den 486 mutmaÃŸlichen Bandenmitgliedern werden 47.000 in den Jahren 2012 bis 2022 begangene Straftaten zur Last gelegt, darunter 29.000 TÃ¶tungsdelikte, wie die Generalstaatsanwaltschaft zum Prozessbeginn am Montag erklÃ¤rte. Bei den Angeklagten handele es sich unter anderem um AnfÃ¼hrer und GrÃ¼ndungsmitglieder der MS-13.



Nach Angaben der StaatsanwÃ¤lte liegen "reichlich Beweise" vor, um HÃ¶chststrafen gegen die Angeklagten zu verhÃ¤ngen. In dem Massenprozess soll nun Ã¼ber das Schicksal der inhaftierten Angeklagten entschieden werden. Diese kÃ¶nnen das Verfahren per Videokonferenz aus dem GefÃ¤ngnis verfolgen.



El Salvadors PrÃ¤sident Nayib Bukele verfolgt einen harten Kurs gegen kriminelle Banden. Im MÃ¤rz 2022 hatte er den Ausnahmezustand ausgerufen, damit sind Festnahmen ohne Haftbefehl mÃ¶glich. Mehr als 90.000 Menschen wurden seither festgenommen. Nach Angaben von Menschenrechtlern starben mehr als 450 Menschen in den GefÃ¤ngnissen des Landes.



Laut der Regierung von El Salvador sind die Banden MS-13 und Barrio 18 verantwortlich fÃ¼r den Tod von rund 200.000 Menschen in den vergangenen drei Jahrzehnten. Die beiden Banden kontrollierten in der Vergangenheit zeitweise rund 80 Prozent des Landes, El Salvador hatte eine der hÃ¶chsten Mordraten der Welt. Seit Beginn von Bukeles hartem Kurs ging die Mordrate deutlich zurÃ¼ck.Â



Menschenrechtsorganisationen werfen den BehÃ¶rden jedoch VerstÃ¶ÃŸe vor: Zahlreiche Inhaftierte sitzen demnach seit Jahren ohne ordentliches Verfahren in Haft, es gebe Berichte Ã¼ber Folter und mehr als 500 nicht aufgeklÃ¤rte TodesfÃ¤lle in GefÃ¤ngnissen des Landes.